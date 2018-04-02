Московские заводы испекут более 3,5 миллиона пасхальных куличей и кексов

Приготовление праздничных продуктов начнется после 2 апреля.

Более 3,5 миллиона пасхальных куличей и кексов испекут 13 московских хлебозаводов. Приобрести праздничную продукцию можно будет в 12 тысячах магазинах города.

Хлебобулочные изделия приготовят не только заводы, но и собственные цехи при крупных сетевых компаниях и пекарни малой мощности.

В пресс-службе Департамента торговли и услуг отметили, что москвичи смогут купить куличи и кексы различных форм и размеров, выпеченные по 20 рецептам. К самым популярным пекари относят куличи «Майский», «Покровский», «Медведковский», «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой и «Славянский» кекс.

Каждый день в магазины будут завозить порядка 40 видов куличей и кексов весом от 100 грамм до одного килограмма.

Предполагается, что за праздники жители столицы съедят более тысячи тонн пасхальной продукции, передает официальный портал мэра и правительства «Москвы».

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