Орловский омбудсмен не нашёл нарушений в Ливенской колонии

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин на минувшей неделе побывал в ИК-2 в Ливенском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН , в ходе визита омбудсмен обсудил с руководством колонии вопросы трудоустройства осуждённых, социального сопровождения, условно-досрочного освобождения, а также состояние медицинского обеспечения.

Александр Лабейкин в промышленной посетил кабельный, швейный и раскройный цеха. Он поинтересовался количеством работающих осужденных, нормой выработки, заработной платой и выпускаемой продукцией. В столовой омбудсмен осмотрел залы для приема пищи и общался с осужденными.

В завершении визита Уполномоченный по правам человека провел прием осужденных по личным вопросам в жилой зоне учреждения. Нарушений Уголовного законодательства и прав человека Уполномоченным по правам человека не выявлено.