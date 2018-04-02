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Орловский омбудсмен не нашёл нарушений в Ливенской колонии
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Орловский омбудсмен не нашёл нарушений в Ливенской колонии 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин на минувшей неделе побывал в ИК-2 в Ливенском районе.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, в ходе визита омбудсмен обсудил с руководством колонии вопросы трудоустройства осуждённых, социального сопровождения, условно-досрочного освобождения, а также состояние медицинского обеспечения.
Александр Лабейкин в промышленной посетил кабельный, швейный и раскройный цеха. Он поинтересовался количеством работающих осужденных, нормой выработки, заработной платой и выпускаемой продукцией. В столовой омбудсмен осмотрел залы для приема пищи и общался с осужденными.
В завершении визита Уполномоченный по правам человека провел прием осужденных по личным вопросам в жилой зоне учреждения. Нарушений Уголовного законодательства и прав человека Уполномоченным по правам человека не выявлено.
Сообщение Орловский омбудсмен не нашёл нарушений в Ливенской колонии появились сначала на РИА 57.
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