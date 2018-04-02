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По требованию школьников. Союз оленеводов Ямала объявил сбор макулатуры
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По требованию школьников. Союз оленеводов Ямала объявил сбор макулатуры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Союз оленеводов Ямала совместно с Ямало-Ненецким региональным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» запускает ежегодный проект по сбору макулатуры «Собирай, разделяй и используй».
Общественники намерены привлечь к сбору макулатуры школьников и жителей Салехарда. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.
Он рассказал, что общественники определят точки сбора мусора, чтобы было удобно их объехать и собрать, например, ставшие ненужными книги, а в дальнейшем распространить их среди тундровиков. Для активных участников проекта приготовили памятные призы.
«Особую надежду возлагаем на школьников, — отметил Тимур Акчурин, — чтобы они с детства приучались к культуре сбора мусора и бережно относились к окружающей среде».
Напомним, экологическую акцию по сбору макулатуры «Собирай, разделяй и используй» Союз оленеводов Ямала проводит с 2016 года для воспитания экологической культуры и акцентирования внимания на необходимости развития переработки в автономном округе.
За время существования экологической акции в ней приняли участие общественные организации, сотрудники учреждений и предприятий, предпринимательское сообщество, неравнодушные граждане и школьники Салехарда — это более 500 человек. Они собрали более семи тонн макулатуры. В этом году школьники сами обратились в Союз оленеводов и потребовали продолжения акции.
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