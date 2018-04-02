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Размах крыльев — 2,45 метров: в пермском зоопарке появились краснокнижные белоплечие орланы
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Размах крыльев — 2,45 метров: в пермском зоопарке появились краснокнижные белоплечие орланы 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Пару молодых белоплечих орланов передал в Пермь московский зоопарк. Птицы весом до девяти килограммов будут находится в вольере для копытных животных.
Белоплечий или тихоокеанский орлан — самый крупный представитель своего рода. Вес взрослых особей достигает девяти килограммов, длина тела 112 сантиметров, а размах крыльев 2,45 метров. Эти большие птицы обитают в России, Японии, Северном Китае и Северо-Западной Америке. Питаются орланы исключительно живой добычей, предпочитая лосось.
— Впечатляющий взрослый наряд эти двухгодовалые орланы наденут только через три года, а пока они однотонно бурые со светлыми пестринами, — рассказали в пермском зоопарке. — Белоплечие орланы становятся половозрелыми только к 5-6 году жизни, это моногамные птицы, они создают пару на всю жизнь. В природе живут около 20 лет, в неволе — в два раза дольше. Врагами белоплечих орланов считаются вороны, соболи и медведи.
Обитать пара молодых краснокнижных орланов будет в вольере для высоких птиц рядом с вольером копытных животных.
Ранее стало известно, что летом в пермском зоопарке появится третья по счету альпака.
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