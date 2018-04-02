Размах крыльев — 2,45 метров: в пермском зоопарке появились краснокнижные белоплечие орланы

Пару молодых белоплечих орланов передал в Пермь московский зоопарк. Птицы весом до девяти килограммов будут находится в вольере для копытных животных.

Белоплечий или тихоокеанский орлан — самый крупный представитель своего рода. Вес взрослых особей достигает девяти килограммов, длина тела 112 сантиметров, а размах крыльев 2,45 метров. Эти большие птицы обитают в России Японии , Северном Китае и Северо-Западной Америке. Питаются орланы исключительно живой добычей, предпочитая лосось.

— Впечатляющий взрослый наряд эти двухгодовалые орланы наденут только через три года, а пока они однотонно бурые со светлыми пестринами, — рассказали в пермском зоопарке. — Белоплечие орланы становятся половозрелыми только к 5-6 году жизни, это моногамные птицы, они создают пару на всю жизнь. В природе живут около 20 лет, в неволе — в два раза дольше. Врагами белоплечих орланов считаются вороны, соболи и медведи.

Обитать пара молодых краснокнижных орланов будет в вольере для высоких птиц рядом с вольером копытных животных.

Ранее стало известно, что летом в пермском зоопарке появится третья по счету альпака.