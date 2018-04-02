Под Волгоградом под воду уходит частный сектор

В поселке Городище Волгоградской области затапливает несколько улиц. По словам местных жителей, вода добралась и до жилых домов.

— В частном секторе заливает улицы Химическая, Камышовая и переулок Центральный, — рассказывает местная жительница Наталья Цырулева. — Вчера вечером вода начала подниматься намного стремительнее — словно кто-то открыл кран. Пока мы не дождались никакой помощи. Стараемся выбраться из этой воды самостоятельно.

Накануне две реки Волгоградской области до краев наполнились водой. Вслед за Кумылгой готова разлиться уже и река Ольховка. При угрозе затопления спасатели советуют отключить газ, воду и электричество, погасить огонь в печах, перенести на верхние этажи или чердаки ценные предметы и вещи, закрыть окна и двери. Отдельно нужно позаботиться о домашних животных: открыть загоны для скота, обеспечив им возможность спасения, либо отогнать их в безопасное место.