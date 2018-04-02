Тест: хорошо ли вы знаете Кострому в деталях?

Корреспондент K1NEWS.RU прошелся по центральным улицам Костромы с фотоаппаратом. Итогом фотопрогулки стал тест: предлагаем угадать, где сделаны эти снимки. Ответы вы найдете в самом конце материала. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ответы: 1. Подвесной фонарь около беседки Островского 2. Скульптурная композиция в форме ладьи на набережной 3. Дом по ул. Горной, 27 4. Панно на здании Горводоканала по ул. Первого мая, 2 5. Вознесенский храм, Мельничный переулок, 5 6. Фонари на набережной около ресторана «Белое солнце» 7. Памятник Михаилу Федоровичу Романову , ул. Горная 8. Крыша театра кукол, ул. Островского, 5 9. Элемент старого моста, ул. Горная 10. Двуглавые орлы, Московская застава 11. Деревянный элемент ограждения у здания Гауптвахты 12. Элемент украшения балкона здания на ул. Ленина 2/1 13. Лепное украшение на арке дома ул. Ленина, 1А 14. Лепнина на колоннах Хлебных рядов