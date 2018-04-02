Ещё
Тест: хорошо ли вы знаете Кострому в деталях?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать

Тест: хорошо ли вы знаете Кострому в деталях? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Корреспондент K1NEWS.RU прошелся по центральным улицам Костромы с фотоаппаратом. Итогом фотопрогулки стал тест: предлагаем угадать, где сделаны эти снимки. Ответы вы найдете в самом конце материала. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Ответы:
1. Подвесной фонарь около беседки Островского
2. Скульптурная композиция в форме ладьи на набережной
3. Дом по ул. Горной, 27  4. Панно на здании Горводоканала по ул. Первого мая, 2  5. Вознесенский храм, Мельничный переулок, 5  6. Фонари на набережной около ресторана «Белое солнце»
7. Памятник Михаилу Федоровичу Романову, ул. Горная
8. Крыша театра кукол, ул. Островского, 5  9. Элемент старого моста, ул. Горная
10. Двуглавые орлы, Московская застава
11. Деревянный элемент ограждения у здания Гауптвахты
12. Элемент украшения балкона здания на ул. Ленина 2/1  13. Лепное украшение на арке дома ул. Ленина, 1А  14. Лепнина на колоннах Хлебных рядов
k1news.ru: последние новости
Фермерам северо-востока Костромской области обещают гранты Сегодня в центре Костромы можно увидеть "Последнюю снежинку зимы" «Читай, Кострома!»: в городе стартовал грандиозный книжный фестиваль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»891
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России98
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1399
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»338
Умер Михаил Угаров4
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение