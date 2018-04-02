Весна пришла — теплеет: точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 апреля

КИШИНЕВ , 2 апр — Sputnik . По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, утром ожидается солнечная погода, а утром будет туманно.

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На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от плюс 4 до плюс 14 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до плюс 2-3 градусов.

Ожидается, что геомагнитная обстановка будет спокойной, однако днем возможны слабые геомагнитные возмущения, поэтому всем метеозависимым жителям страны рекомендуется следить за собственным здоровьем.

Ветер восточный, скорость порывов составит до 3 метров в секунду.

В ближайшие дни — 3 и 4 апреля — ожидается солнечная погода, температура воздуха будет колебаться от плюс 4 до 15 градусов, осадки не ожидаются.

Праздники и народные приметы

Согласно древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Считается, что именно по этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения болезней и снятия порчи. Существовала традиция умываться колодезной водой — это считалось очень полезным.

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Кстати, молодые и неженатые 2 апреля вешали на ветви берез специальные рушники, на которых были вышиты рыбки и инициалы. Для хороводов 2 апреля использовали очень длинные полотенца от 2 до 6 метров. Говорили, что Фотиния является врачевательницей и помогает бороться с лихорадкой.

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Известно, что многих людей в свое время она обратила в веру во Христа, за что была сброшена в колодец. И верили, что в колодце осталась душа Фотиньи. В церкви ей 2 апреля служили особые молебны. Писали тропарь на бумаге, завязывали записку в ветошь, которую больной должен был носить на шее 3 дня. После этого нужно проглотить записку или сначала сжечь ее и съесть пепел.