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Курс доллара и евро на 5 апреля
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Курс доллара и евро на 5 апреля
Банки.ру
36 минут назад
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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 апреля, составляет 57,7646 рубля. Официальный курс евро — 70,958 рубля.
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