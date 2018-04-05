Ещё
Курс доллара и евро на 5 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара и евро на 5 апреля 

Банки.ру 36 минут назад
Фото: Капитал страны
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 апреля, составляет 57,7646 рубля. Официальный курс евро — 70,958 рубля.
Банки.ру: последние новости
Лондонград закрывается? Tele 2 представил обновленную линейку «Мой Tele2» ОКБ: число несостоятельных граждан в России с начала года выросло в 1,5 раза
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в РФ16
Джонсон выдвинул против РФ новое обвинение535
Новый облик Леонтьева удивил Интернет58
На пляже Таиланда нашли «Чужого»43
Сколько денег надо для «нормальной жизни» в РФ197
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Студент задул пожар в университете
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение