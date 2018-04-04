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Курс доллара и евро на 4 апреля
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Курс доллара и евро на 4 апреля 

Банки.ру 37 минут назад
Фото: Капитал страны
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 4 апреля, составляет 57,5375 рубля. Официальный курс евро — 70,9207 рубля.
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