В Ханты-Мансийске прошёл Гражданский форум общественного согласия, приуроченный к объявленному в регионе Году гражданского согласия и Году волонтера в России

Участие в мероприятии приняли более 700 человек — это лидеры общественного мнения, гражданские активисты, волонтеры, представители общественных объединений. Работали тематические площадки: «Креативный кластер», «Кластер здорового образа жизни и спорта», «Духовно-патриотический кластер», «Культурный кластер», «Социальный кластер», «Кластер добровольчества (волонтерства)». Завершила Гражданский форум общественного согласия пленарная сессия с губернатором Югры , на которой проектные команды представили наработанные механизмы по продвижению проектов. Многие из них получили мощный толчок для эффективной реализации.

Окружной центр представили более 100 участников.

«Главная цель форума — выявить гражданские инициативы. Благодаря 22 муниципальным этапам, которые прошли во всех муниципалитетах, нам удалось поднять огромный пласт проектов. Из всех этих идей мы создали интерактивную карту Югры. Она поможет выйти на новый уровень развития проектной деятельности, объединив все инициативы воедино. Здесь мы увидим те возможности, которые появятся для наших лидеров, некоммерческих организаций и жителей», — подчеркнула генеральный директор фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Жанна Котова.

«Югра, — это пример для всех остальных регионов страны в части глубины работы с некоммерческим сектором, муниципальными образованиями и с властью на местах. Опыт проведения такого масштабного форума стоит распространять на другие субъекты Российской Федерации , потому что когда люди сами участвуют в решении проблем, то они дорожат результатом больше», — отметил советник Фонда Президентских грантов Владимир Татаринов.

Напомним, ранее этапы Гражданского форума состоялись во всех 22-ух муниципальных образованиях Югры. Участие в них приняло около четырех тысяч человек, среди которых лидеры общественного мнения, гражданские активисты, волонтеры, представители общественных объединений. В рамках форума было предложено порядка тысячи идей и инициатив, 140 — лично представлено губернатору. Общая продолжительность работы площадок форумов и пленарной сессии «прямой разговор с Губернатором» составила 90 часов.