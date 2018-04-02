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Первый российский почтовый дрон пошел на таран и пал
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Первый российский почтовый дрон пошел на таран и пал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Бурятии беспилотник «Почты России», совершавший 15-километровый испытательный полет с посылками общим весом в два килограмма, разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников. Запись опубликована в паблике «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 2 апреля.
Размер ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей, пишет «Московской комсомолец в Улан-Удэ». Мультикоптер российского производства «Рудрон/Экспедитор 3М» испытывали в рамках проекта по внедрению новых технологий доставки корреспонденции. Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ.
Испытание двух оставшихся в регионе беспилотников отложили.
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