Крупный долг по штрафам стал причиной ареста счета иркутской зоогалереи

Руководство иркутской зоогалерееи сообщило на своей странице в соцсети о том, что их расчетный счет оказался арестован судебными приставами, а деньги с него списаны за долги по штрафам, о которых галерея даже не знала.

Всего по отношению к организации было выписано 10 штрафов на общую сумму 125 тысяч рублей.

«Из-за этой ситуации нам пришлось отложить на неопределённый срок исполнение своих финансовых обязательств не только перед налоговой службой , но и перед энергосбытом, поставщиками продуктов и тд», — комментирует директор Людмила Ивушкина.

Подключившийся юрист выяснил, что штрафы были наложены за то, что зоогалерея не освободила территорию, на которой находится. Выселить галерею пытаются с 2015 года, мотивируя это тем, что зоопарк располагается на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора». При этом, в августе 2017 года судебное заседание Октябрьского районного суда вынесло постановление об отсрочке переезда до июня 2018 года.

«То есть, после прошлогодней жалобы сторонников восстановления кладбища, приставы бросились исполнять решение суда, сделали вид что вникли в ситуацию, приходили к нам и советовали как лучше продлить отсрочку, а выходя за дверь — выписывали штрафы. Причём, иногда не по одному в день. И ни об одном из них мы не знали, хотя никогда ни от кого не скрывались», — удивляется Ивушкина.

При этом за три года, что продолжается история с выселением, нового места для животных в городе так и не нашлось — у организации нет денег, чтобы стать инвестором территории.

Напомним, в 2015 году мэр Бердников заявлял о том, о намерении поддержать зоологов и создать городской зоопарк на базе иркутской зоогалереии.