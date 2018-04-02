Ещё
Крупный долг по штрафам стал причиной ареста счета иркутской зоогалереи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия испытала новую противоракету
Россия испытала новую противоракету

Крупный долг по штрафам стал причиной ареста счета иркутской зоогалереи 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Руководство иркутской зоогалерееи сообщило на своей странице в соцсети о том, что их расчетный счет оказался арестован судебными приставами, а деньги с него списаны за долги по штрафам, о которых галерея даже не знала.
Всего по отношению к организации было выписано 10 штрафов на общую сумму 125 тысяч рублей.
«Из-за этой ситуации нам пришлось отложить на неопределённый срок исполнение своих финансовых обязательств не только перед налоговой службой, но и перед энергосбытом, поставщиками продуктов и тд», — комментирует директор Людмила Ивушкина.
Подключившийся юрист выяснил, что штрафы были наложены за то, что зоогалерея не освободила территорию, на которой находится. Выселить галерею пытаются с 2015 года, мотивируя это тем, что зоопарк располагается на территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора». При этом, в августе 2017 года судебное заседание Октябрьского районного суда вынесло постановление об отсрочке переезда до июня 2018 года.
«То есть, после прошлогодней жалобы сторонников восстановления кладбища, приставы бросились исполнять решение суда, сделали вид что вникли в ситуацию, приходили к нам и советовали как лучше продлить отсрочку, а выходя за дверь — выписывали штрафы. Причём, иногда не по одному в день. И ни об одном из них мы не знали, хотя никогда ни от кого не скрывались», — удивляется Ивушкина.
При этом за три года, что продолжается история с выселением, нового места для животных в городе так и не нашлось — у организации нет денег, чтобы стать инвестором территории.
Напомним, в 2015 году мэр Бердников заявлял о том, о намерении поддержать зоологов и создать городской зоопарк на базе иркутской зоогалереии.
АиФ Иркутск: последние новости
Ирина Дубцова отменила концерт в Иркутске из-за траура Миллионы мальков омуля и пеляди выпустят в Братское море Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю23
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России313
«Россия сорвалась с цепи»1114
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать171
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»346
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:59
Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Шоу-бизнес
00:41
Россия испытала новую противоракету
Оружие Армия
00:16
Волочкову атаковали хейтеры
Шоу-бизнес
00:30
Бузову заметили в объятиях олимпийского чемпиона
Шоу-бизнес
02:58
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»
Украина В мире
00:54
Звезда «Дома-2» родила в прямом эфире
Шоу-бизнес
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение