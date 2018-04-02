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На Ямале пасхальная ярмарка церковной школы собрала более ста тысяч рублей
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На Ямале пасхальная ярмарка церковной школы собрала более ста тысяч рублей 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Традиционная благотворительная пасхальная акция церковной школы при салехардском храме Петра и Павла и фонда «Ямине» началась перед утренней службой в воскресенье. Прилавки расставили под открытым небом прямо в церковной ограде.
Покупатели не заставили себя ждать. Вязаные цыплята, деревянные пасхальные яйца, украшенные учениками церковной школы и кружки с детскими рисунками разлетелись, как горячие пирожки. Прихожане купили 100 букетов вербы, 20 кружек, 50 яиц и другие пасхальные украшения на сумму 102 145 рублей.
Все деньги пойдут на реабилитацию девочки Евгении. У маленькой жительницы Ямала диагностировали церебральный паралич. Для поездки в Омск в неврологический центр «Ангел» необходимо 120 тысяч 125 рублей.
Чтобы собрать недостающие деньги, ярмарка «Светлый ангел» откроется ещё раз — на Пасху.
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