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Глава Якутии ушел в плановый отпуск на фоне слухов о возможной отставке
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Глава Якутии ушел в плановый отпуск на фоне слухов о возможной отставке 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 3 апр — РИА Новости. Глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов ушел в плановый отпуск на фоне слухов о его возможной отставке, которые якутские власти назвали провокацией.
В последнее время в ряде СМИ, в частности, «Вести Якутии», Znak.com, и мессенджере Telegram распространяются данные о возможной отставке Борисова, это связывают с инцидентом на борту самолета "Аэрофлота", а также с результатами выборов президента РФ в Якутии.
"Второго апреля глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов отбыл в плановый отпуск. На период отпуска Ил Дархана исполнение обязанностей главы республики в соответствии с Конституцией РС (Я) возложено на председателя правительства Евгения Чекина. Егор Борисов дал ему указание во время своего отсутствия в постоянном режиме информировать его обо всех делах и событиях", — сообщается на сайте Борисова.
Отмечается, что накануне отпуска глава региона провел рабочее совещание с членами правительства республики, призвав министров держать на контроле резонансные вопросы и чрезвычайные ситуации. Особое внимание Борисов попросил уделить обеспечению зимовки скота в северных и арктических районах, своевременному завозу грузов по автозимникам, подготовке к паводку и пожароопасному сезону, а также проведению республиканских мероприятий.
В администрации правительства республики слухи в СМИ о возможной отставке Борисова назвали провокацией. «Без сомнения, это очередная провокация», — сказали РИА Новости в якутском правительстве.
В феврале этого года в Telegram была опубликована информация, что глава Якутии на борту самолета «Аэрофлот» якобы не подчинился законным требованиям экипажа и угрожал командиру воздушного судна увольнением. В «Аэрофлоте» позднее рассказали, что пассажиры пришли на посадку последними с большим числом пакетов Duty Free и ручной клади, отказались предъявить посадочные талоны, а помощник главы республики якобы попытался проникнуть в кабину пилотов. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге помощник был снят с рейса. Власти Якутии, комментируя инцидент, заявляли, что никаких угроз и попыток звонить руководству Минтранса, Росавиации или администрации президента РФ со стороны Борисова не было. Они отметили, что у пассажиров не было с собой ни одного пакета с надписью Duty free. Обе стороны намеревались подать заявления в суд.
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