Глава Якутии ушел в плановый отпуск на фоне слухов о возможной отставке

В последнее время в ряде СМИ, в частности, «Вести Якутии», Znak.com, и мессенджере Telegram распространяются данные о возможной отставке Борисова, это связывают с инцидентом на борту самолета "Аэрофлота" , а также с результатами выборов президента РФ в Якутии.

"Второго апреля глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов отбыл в плановый отпуск. На период отпуска Ил Дархана исполнение обязанностей главы республики в соответствии с Конституцией РС (Я) возложено на председателя правительства Евгения Чекина . Егор Борисов дал ему указание во время своего отсутствия в постоянном режиме информировать его обо всех делах и событиях", — сообщается на сайте Борисова.

Отмечается, что накануне отпуска глава региона провел рабочее совещание с членами правительства республики, призвав министров держать на контроле резонансные вопросы и чрезвычайные ситуации. Особое внимание Борисов попросил уделить обеспечению зимовки скота в северных и арктических районах, своевременному завозу грузов по автозимникам, подготовке к паводку и пожароопасному сезону, а также проведению республиканских мероприятий.

В администрации правительства республики слухи в СМИ о возможной отставке Борисова назвали провокацией. «Без сомнения, это очередная провокация», — сказали РИА Новости в якутском правительстве.