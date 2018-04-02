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Глава Якутии ушел в отпуск
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Глава Якутии ушел в отпуск 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Перед этим он призвал министров держать на контроле резонансные вопросы и возникающие чрезвычайные ситуации.
Особое внимание Борисов попросил уделить обеспечению зимовки скота в северных и арктических районах, своевременному завозу грузов по зимникам, а также подготовке к паводку и пожароопасному сезону.
Исполнение обязанностей главы региона возложено на председателя правительства Евгения Чекина, сообщает ИА YakutiaMedia.
Напомним, на прошлой неделе Егор Борисов обнародовал сведения о своих доходах за минувший год. Они составили 6,451 млн рублей. Доход его супруги — 987 тысяч рублей.
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