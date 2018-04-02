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В Омске из-за внедрения новой транспортной сети отменили 28 маршрутов
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В Омске из-за внедрения новой транспортной сети отменили 28 маршрутов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Департамент транспорта уже начал вносить в работу общественного транспорта изменения и корректировать маршруты в соответствии с новой маршрутной сетью. Так, уже были отменены 28 дублирующих маршрутов и изменены ещё 26. Помимо этого, мэрия приобрела для перевозки омичей новые автобусы среднего класса.
Так, в соответствии с новой маршрутной сетью изменится схема движения автобусов №50 и №23, а также маршруток №344 и №302.
«Мы понимаем, что маршрутная сеть — это живой, сложный механизм, поэтому после окончательного её внедрения мы проанализируем эффективность, а в октябре сделаем «контрольный срез» с учётом мнения жителей. В случае необходимости все узкие места будем корректировать», — отметил Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта администрации города.
Напомним, что новая маршрутная сеть, которая была разработана специально для Омска специалистами из Санкт-Петербурга, будет внедрена в нашем городе до 18 августа 2018 года.
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