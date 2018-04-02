В Омске четыре левобережных маршрута изменят схему движения

Омске начали внедрять новую маршрутную сеть, в частности были отменены 28 дублирующих маршрутов, ещё 26 изменят схему движения. Иначе поедут автобусы №23 и №50 и маршрутки №302 и №344.

Так, автобус №23 теперь будет следовать до микрорайона Прибрежный. Он поедет по ул. Перелёта, Степанца, 70 лет Октября и далее по старой схеме.

«Это улучшит транспортное обслуживание жителей Прибрежного, а транспортное сообщение поселка Чкаловского с Мегой сохранится благодаря маршруту № 212», — сообщили в мэрии «ОмскЗдесь».

Маршрут № 50 объединится с № 225 с продлением до конечного остановочного пункта «ОНПЗ (пос. Ермак)», пройдя по улице Нефтезаводской, проспекту Мира, Красному Пути в обоих направлениях.

Также продлят маршрут и 302-ой маршрутке, она поедет до «Кожевенного завода», а 344-ая « Пос. Новостройка».

Напомним, что новую маршрутную сеть должны внедрить в Омске до 18 августа.