Ещё
В Омске четыре левобережных маршрута изменят схему движения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске четыре левобережных маршрута изменят схему движения 

АиФ-Омск 40 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске начали внедрять новую маршрутную сеть, в частности были отменены 28 дублирующих маршрутов, ещё 26 изменят схему движения. Иначе поедут автобусы №23 и №50 и маршрутки №302 и №344.
Так, автобус №23 теперь будет следовать до микрорайона Прибрежный. Он поедет по ул. Перелёта, Степанца, 70 лет Октября и далее по старой схеме.
«Это улучшит транспортное обслуживание жителей Прибрежного, а транспортное сообщение поселка Чкаловского с Мегой сохранится благодаря маршруту № 212», — сообщили в мэрии «ОмскЗдесь».
Маршрут № 50 объединится с № 225 с продлением до конечного остановочного пункта «ОНПЗ (пос. Ермак)», пройдя по улице Нефтезаводской, проспекту Мира, Красному Пути в обоих направлениях.
Также продлят маршрут и 302-ой маршрутке, она поедет до «Кожевенного завода», а 344-ая « Пос. Новостройка».
Напомним, что новую маршрутную сеть должны внедрить в Омске до 18 августа.
АиФ-Омск: последние новости
Тяжкая доля. Омск занял второе место в Сибири по числу недостроев На омском ПО «Полёте» будут производить ракету «Ангару» Приставы предлагают омичам узнать о своих долгах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России393
Россия испытала новую противоракету204
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю25
«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»21
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:38
В Некрасовке построят четыре детских сада
Новости Москвы
00:22
Ледовый дворец построят в районе Солнцево
Новости Москвы
03:58
На московских деревьях вырастут яйца
Новости Москвы
01:00
Синюю ветку метро могут продлить в Гольяново
Новости Москвы
03:30
Москва примет участие в акции «Зажги синим»
Новости Москвы
00:34
Усадьбу Ясенево отреставрируют
Новости Москвы
00:20
Изменился режим работы вестибюля станции «Комсомольская»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение