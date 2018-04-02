Пасха-2018: поздравления со смыслом

Традиция говорить друг другу слова пасхального приветствия восходит к апостольским временам. Согласно Евангелию от Луки, о воскресении Иисуса Христа женам-мироносицам и некоторым другим возвестили ангелы: «…что вы ищите живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как говорил Он вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его; и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати апостолам и всем прочим».

С момента воскресения Христа прошло уже почти два тысячелетия, но слова «Христос воскрес!» по-прежнему звучат по всей земле. Наверное, каждому верующему было бы приятно получить в этот день несколько стихотворных строк, а также поделиться ими с дорогими людьми. Отметим, что суть праздника в том, чтобы возвестить о воскресении Христа, о том, что вера христиан имеет основание, поскольку исполнились древние пророчества о Спасителе.

«Он воскрес. Его здесь нет» —

Сколько смысла в тех словах!

Это значит, божий свет

Воссиял в наших сердцах.

Так, Христа ученики

Много лет тому назад

Шли во все концы земли

С этой вестью на устах.

И сегодня тот, кто верит,

Эту радость с ближним делит.

Это — чудо из чудес:

Наш Господь Иисус воскрес!

Нас искупил Господь от смерти,

Воскрес — и смерть побеждена,

И ада разорвались цепи,

И снята с нас уже вина.

Мы раньше жили без надежды,

Но в мир пришел Господь с небес.

И сам себя принес он в жертву —

И он на третий день воскрес!

Он свят, и смерть сдержать не в силах

Того, кто праведен во всем.

Жив наш Господь, навеки жив он —

Мы эту весть передаем!

В этот день, весенний, светлый,

Мне вам хочется сказать,

Что Христос воскрес из мертвых,

Чтоб спасенье миру дать.

Кто бы мог освободить нас От греха и дать нам жизнь?

Только он, наш искупитель,

Он воскрес — и мы спаслись!

Мы уверовали в Бога,

Сердцем приняли его.

И по всей земле сегодня

Ликованье, торжество!

Христос — наша Пасха, он заклан за нас,

Воскрес он из мертвых и грешников спас.

Отдали сердца мы Иисусу Христу —

И Бог удалил изнутри пустоту.

И снял с нас вину, и простил все грехи —

Легко нам сегодня по жизни идти!

Мир кажется совсем другим,

Не тем, что был тогда,

Когда Христа ученики

Ко гробу шли с утра.

Но мы поверили, что то —

Не вымысел, не сказ.

Освободились от грехов,

И с Богом мы сейчас.

Он новый путь всем нам открыл,

И смерти больше нет.

Какое счастье, что внутри

Горит небесный свет!

Ты дорог мне, и я тебя люблю.

И потому сегодня, в этот праздник,

Тебе я эту весть передаю —

Весть о Христе — ту весть, что дарит счастье.

Воскрес Господь, и можем мы сегодня

Принять его бесценный, вечный дар —

Спасение принять, омывшись кровью

Христа, он жизнь свою за нас отдал.

Нас истина от тьмы освободила,

Как радостно на сердце и легко.

Жизнь вечную спаситель подарил нам,

Все новое, а старое — прошло!

Какая радость и какое чудо,

Что Бог воскрес и дал нам благодать,

Что на земле сегодня могут люди

Христово воскресенье вспоминать.

Что могут люди знать любовь отца,

К нему в молитве сердца обращаться.

И вновь и вновь передают уста:

«Христос воскрес», — и ада не бояться.

И в этот день мы Богу скажем вновь:

«Спасибо за спасенье, за Христа».

Так велика отца любовь,

Что он открыл нам небеса!

По всему лицу Земли

Весь спасения летит.

Царь воскрес, спаситель наш,

От грехов людей он спас!

Это повод, чтобы снова

Сердцем всем прославить Бога,

Радость, радость тут и там —

Радость ту несем и вам!