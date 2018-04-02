На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале ограничен проезд транспорта

На ямальском зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале введены ограничения для движения транспорта, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО

На участке Аксарка — Панаевск допустимый тоннаж — 20 тонн, на участке Панаевск — Яр-Сале разрешен проезд полноприводного транспорта массой до 20 тонн. Остальные зимники регионального значения работают в штатном режиме.

Дорожники рекомендуют автомобилистам двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО