После снегопада на пензенские дороги высыпали более 3 тыс. тонн противогололедных материалов

Проезд по федеральным трассам Пензенской области обеспечивают более 80 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор». По данным управления, с 31 марта по 1 апреля федеральные дорожники ликвидировали последствия обильного снегопада и обеспечивали безопасный и беспрепятственный проезд по федеральным автодорогам, проходящим в границах Пензенской области.

«Для очистки дорог федерального значения М-5 «Урал», Р-158 Нижний Новгород-Саратов и Р-208 Тамбов-Пенза привлечено к работе 86 единиц специализированной техники, в том числе 57 комбинированных дорожных машин», — уточнили в «Поволжуправтодор».

Кроме того, за прошедшие сутки после сильного снегопада на пензенские дороги высыпали более 3000 тонн противогололедных материалов, израсходовано 520 тонн чистых хлоридов.

Федеральные дорожники призывают пензенских автомобилистов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, избегать опасных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать препятствий для работы дорожной техники.