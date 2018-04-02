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В Пензе всю ночь ликвидировали подтопления на дорогах
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В Пензе всю ночь ликвидировали подтопления на дорогах 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В минувшее воскресенье, 1 апреля, в областном центре прошло заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на правах председателя комиссии призвал ответственных лиц в круглосуточном режиме организовать работы по ликвидации локальных подтоплений, возникших из-за обильного снегопада и продолжительного дождя, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Об уже проделанной в этом направлении работе рассказал начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС Пензы» Алексей Михайлов. Согласно предоставленным данным, за прошедшие сутки пензенские коммунальщики наводили порядок на улицах Ангарская, Чаадаева, Антонова, Долгорукова. В Первомайском районе города удалось устранить локальные подтопления на улицах Терновского и Терешковой. Кроме того, работы велись на улицах Озерной и Перспективной.
«На Ростовской специалисты пожарно-спасательного центра качают мотопомпой. В Октябрьском районе очищены все ливнеприемные решетки на проспектах Строителей и Победы, из низины на улице 65 лет Победы ведется перекачка воды. Прочищен кювет на улице Офицерской. По Ленинскому району завершаем мероприятия на улице Суворова, закончили 8 Марта. На участках, где велись работы, дороги находятся в проезжем состоянии», — доложил Алексей Михайлов.
По данным на 1 апреля, локальные зоны подтоплений остаются на улицах Нахимова, Бакунина, Озерной, Перспективной, Саранской, Складской, Леонова, Беляева, Ладожской и Тельмана. Чтобы привести вышеназванные дороги в нормативное состояние, в ночь на понедельник был запланирован выход десяти единиц водооткачивающей техники.
«Грамотно спланируйте пересменку — дайте людям передохнуть, чтобы в 12 ночи, когда мы будем видеть, куда снова прибывает вода, они смогли заново приступить к работам. При необходимости организуйте горячее питание. К утру дороги должны быть сухими», — цитирует Виктора Кувайцева мэрия.
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