В Пензе всю ночь ликвидировали подтопления на дорогах

В минувшее воскресенье, 1 апреля, в областном центре прошло заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на правах председателя комиссии призвал ответственных лиц в круглосуточном режиме организовать работы по ликвидации локальных подтоплений, возникших из-за обильного снегопада и продолжительного дождя, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Об уже проделанной в этом направлении работе рассказал начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС Пензы» Алексей Михайлов . Согласно предоставленным данным, за прошедшие сутки пензенские коммунальщики наводили порядок на улицах Ангарская, Чаадаева, Антонова, Долгорукова. В Первомайском районе города удалось устранить локальные подтопления на улицах Терновского и Терешковой. Кроме того, работы велись на улицах Озерной и Перспективной.

«На Ростовской специалисты пожарно-спасательного центра качают мотопомпой. В Октябрьском районе очищены все ливнеприемные решетки на проспектах Строителей и Победы, из низины на улице 65 лет Победы ведется перекачка воды. Прочищен кювет на улице Офицерской. По Ленинскому району завершаем мероприятия на улице Суворова, закончили 8 Марта. На участках, где велись работы, дороги находятся в проезжем состоянии», — доложил Алексей Михайлов.

По данным на 1 апреля, локальные зоны подтоплений остаются на улицах Нахимова, Бакунина, Озерной, Перспективной, Саранской, Складской, Леонова, Беляева, Ладожской и Тельмана. Чтобы привести вышеназванные дороги в нормативное состояние, в ночь на понедельник был запланирован выход десяти единиц водооткачивающей техники.

«Грамотно спланируйте пересменку — дайте людям передохнуть, чтобы в 12 ночи, когда мы будем видеть, куда снова прибывает вода, они смогли заново приступить к работам. При необходимости организуйте горячее питание. К утру дороги должны быть сухими», — цитирует Виктора Кувайцева мэрия.