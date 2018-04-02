Автовокзал изменил расписание пригородных автобусов в Петрозаводске

Новшества в движении пригородного транспорта вступили в силу с 1 апреля 2018 года.

Петрозаводский автовокзал вводит изменения в движение пригородсных автобусов с с 01.04.2018 г., сообщает сайт «Карелавтотранса».

Отменяется рейс:

— № 117 «Виданы» в 9:30 Вводятся ежедневные рейсы:

— № 103 «Чална» в 8:45, из Чалны в 9:20;

— № 118 «Падозеро, 33 км» в 10:00, из Падозера в 10:50;

— № 125 «ММС» в 22:00, из ММС в 22:25.

Изменяются рейсы:

— № 103 «Чална» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 11:45 на 11:30, из п. Чална с 12:10 на 12:25;

— № 118 «д. Падозеро, 33 км» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 7:15 на 7:05, из д. Падозеро с 8:05 на 7:55;

— № 122К «Вилга кладбище» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 9:00 на 8:55, от кладбища с 9:40 на 9:35;

— № 139 «Сяпся» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 16:15 на 15:45, из п. Сяпси с 17:50 на 17:20;

— № 112 «Верховье через гарн. Бесовец» отпр. из д. Верховье переносится с 16:50 на 16:55;

— рейс маршрута № 112 «Верховье через гарн. Бесовец» переносится с 8:15 на 9:05, из Верховья в 10:00, из гарн. Бесовец в 10:05; рейс маршрута № 102 «гарн. Бесовец» переносится с 9:05 на 8:15, из гарн. Бесовец в 9:05;

— № 120В «ст. Шуйская через Низовье, Верховье» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 7:30 на 6:30, из Верховья в 7:10, от ст. Шуйская в 7:30;

— № 120Н «ст. Шуйская через Низовье» отпр. из Петрозаводска переносится с 6:30 и 16:10 на 7:30 и 15:40, от ст. Шуйская с 7:30 и 17:10 на 8:30 и 16:40;

— № 125 «ММС» отпр. из Петрозаводска переносится с 8:00 на 8:05, из ММС с 8:30 на 8:35;

— № 129 «Лучевое-1 через ММС, Шуйскую» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 16:50 на 16:40, из Лучевого-1 с 18:00 на 17:50;

— № 130 «Лучевое-2 через ММС, Шуйскую» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 15:30 на 15:40 и с 16:50 на 16:40, из Лучевого-2 с 16:35 на 16:50 и с 18:05 на 17:55;

— № 137 « Шуя через ММС» отпр. из г. Петрозаводска переносится с 6:50 на 6:40, из Шуи с 7:30 на 7:20;

— № 138 «Спасская Губа через Кончезеро, ММС» объединяются с соответствующими рейсами до ст. Шуйская, и будут отправляться из Петрозаводска в 9:40, 14:40 и 18:40, из Спасской Губы в 11:30, 16:30 и 20:25, из Шуйской на Петрозаводск в 12:20, 17:20, 21:10.

Все рейсы по маршрутам № 138 «Петрозаводск — Спасская Губа» и № 128 «Петрозаводск — Кончезеро» будут выполняться с заездами в ММС и Низовье в обоих направлениях.

Рейс по маршруту «Петрозаводск — Кондопога» отпр. в 21:50 из Петрозаводска будет выполняться через Шую-Шуйскую под № 132.

Рейсы по маршруту «Петрозаводск — Кондопога» отпр. из Петрозаводска в 9:30 и 16:00, из Кондопоги в 11:00 и 14:30, будут выполнятся через Шую-Шуйскую под № 133 Рейсы по маршруту № 119 «Петрозаводск — Пряжа» отпр. из г. Петрозаводска в 5:45; 8:20; 11:00 и 20:30 будут выполняться под № 116.

Кроме того, с 25 МАРТА 2018 г. ежедневные рейсы по маршруту № 100 «гарн. Бесовец через аэропорт» будут отправляться на 15 мин. позже, а именно: отпр. из г. Петрозаводска в 12:30 и 14:15, в аэропорту в 13:05 и 13:30, из гарн. Бесовец в 13:20 и 15:00, в аэропорту при следовании на Петрозаводск в 14:50 и 15:15.

С 1 апреля 2018 года также установлен новый режим работы справочной службы Петрозаводского автовокзала (тел. 76-10-44):

— ежедневно с 6:00 до 22:00,

— получасовые перерывы с 08:00 до 08:30 и с 19:30 до 20:00;

— а также 10-минутные технологические перерывы с 07:00 до 07:10, с 9:30 до 9:40, с 12:00 до 12:10, с 14:30 до 14:40, с 17:00 до 17:10.