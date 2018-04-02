Делегация Бельгийско-Люксембургской ТП побывала на Антипинском НПЗ

Делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России побывала на основном производственном предприятии ГК «Новый поток» — Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Почетных гостей во главе с первым вице-президентом БЛТП Йоханом Вандерплаетсе лично встретил и сопровождал генеральный директор предприятия Геннадий Лисовиченко.

Делегации провели экскурсию по производственным объектам завода, после которой глава Антипинского НПЗ рассказал о планах развития предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Представители Бельгийско-Люксембургской торговой палаты отметили перспективность взаимовыгодного сотрудничества для предприятий Тюменской области и ведущих европейских компаний. В завершении визита Й. Вандерплаетсе поблагодарил руководство Антипинского НПЗ за гостеприимство и подчеркнул важность поддержания деловых контактов предприятия с зарубежными партнерами.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило полностью отказаться от производства мазута. Предприятие подключено к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.