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Делегация Бельгийско-Люксембургской ТП побывала на Антипинском НПЗ
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Делегация Бельгийско-Люксембургской ТП побывала на Антипинском НПЗ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России побывала на основном производственном предприятии ГК «Новый поток» — Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Почетных гостей во главе с первым вице-президентом БЛТП Йоханом Вандерплаетсе лично встретил и сопровождал генеральный директор предприятия Геннадий Лисовиченко.
Делегации провели экскурсию по производственным объектам завода, после которой глава Антипинского НПЗ рассказал о планах развития предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
Представители Бельгийско-Люксембургской торговой палаты отметили перспективность взаимовыгодного сотрудничества для предприятий Тюменской области и ведущих европейских компаний. В завершении визита Й. Вандерплаетсе поблагодарил руководство Антипинского НПЗ за гостеприимство и подчеркнул важность поддержания деловых контактов предприятия с зарубежными партнерами.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило полностью отказаться от производства мазута. Предприятие подключено к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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