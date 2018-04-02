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​Подневольных правонарушителей предполагается освобождать от ответственности
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​Подневольных правонарушителей предполагается освобождать от ответственности 

Legal.Report 2 часа назад
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила законопроект о ратификации Протокола к Конвенции относительно принудительного или обязательного труда, принятой в 1930 году.
Страны-члены, ратифицировавшие Протокол о внесении изменений в текст Конвенции (документ приводят в соответствие с современным законодательством), возлагают на себя ряд обязательств по защите и поддержке жертв принуди­тельного или обязательного труда. В частности, власти должны не только выявлять, освобождать и защищать таких лиц, но и обеспечивать им восстановление и реабилитацию, а также доступ к адекватным и эффективным средствам правовой защиты (например, для возмеще­ния ущерба).
При этом, как гласит протокол, государство обязано предоставить компетентным органом право не привлекать к ответственности «невольников» и не нала­гать на них санкций за участие в противоправных деяниях, совершенных из-за участия в принудительном или обязательном труде.
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