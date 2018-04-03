Вода поднимается на 10 сантиметров каждые полчаса, — жители затопленного поселка под Волгоградом

В ночь со 2 на 3 апреля во Фроловском районе Волгоградской области стал уходить под воду хутор Терновка . Затопление не прекратилось до сих пор.

Река Арчеда вышла из берегов и стала стремительно затапливать поселок.

— Вода поднимается на глазах примерно на 10 сантиметров в 30 минут, — рассказали «Блокноту Волгограда» местные жители.

Как сообщили «Блокноту Волгограда» в администрации сельского поселения, организован пункт временного размещения людей. Всех жителей населенного пункта, которым требуется эвакуация, доставляют в Дом культуры.

— Также у нас работает «горячая линия». Местные жители звонят и оставляют заявки. Кому-то требуется вода, кому-то лекарства, кому-то еда. Также на «горячей линии» они могут сообщить о желании быть эвакуированными, — прокомментировали «Блокноту Волгограда» в администрации сельского поселения. @bloknot_volgograd_chp Судя по фотографиям из хутора Терновка, местные жители отказались от автомобилей и теперь по поселку передвигаются на резиновых лодках. Те, у кого речного транспорта нет, оказались заложниками в своих затопленных домах. В частных домах сейчас вода поднялась до 30 сантиметров и местные жители уверены, что это не предел.

— Сегодня обещают дождь, мороза нет, а значит таяние снега продолжится. Даже не знаем, что будет дальше, — говорят местные.

Напомним, региональные власти готовят технику для масштабной эвакуации людей из зоны паводка.

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