Правительство РФ распределило 2,563 млрд между субъектами РФ на подготовку и проведение ЧМ-2018

«Средства в размере 2 тыс. 563 млн руб. распределены между бюджетами 10 субъектов Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России», — говорится в сообщении.

При этом, оставшиеся 260 млн руб., которые не были распределены, пойдут на другие цели в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в России. Все это позволит создать необходимую временную инфраструктуру для проведения ЧМ-2018.