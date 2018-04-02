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Правительство РФ распределило 2,563 млрд между субъектами РФ на подготовку и проведение ЧМ-2018
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Правительство РФ распределило 2,563 млрд между субъектами РФ на подготовку и проведение ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 2,563 млрд между субъектами РФ на подготовку и проведение ЧМ-2018. Документ размещен на официальном сайте правительства страны.
«Средства в размере 2 тыс. 563 млн руб. распределены между бюджетами 10 субъектов Федерации на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России», — говорится в сообщении.
При этом, оставшиеся 260 млн руб., которые не были распределены, пойдут на другие цели в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в России. Все это позволит создать необходимую временную инфраструктуру для проведения ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.
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