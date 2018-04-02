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В Ноябрьске врачи «скорой» научат горожан «откачивать» людей
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В Ноябрьске врачи «скорой» научат горожан «откачивать» людей 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске на базе станции скорой медицинской помощи будет создан учебный класс, в котором медики-практики будут обучать основам медицинской помощи.
Департамент здравоохранения округа выделил помещение, сейчас идут технические и документальные работы по организации процесса. Инициатор проекта, главный врач Ноябрьской станции скорой медицинской помощи Виктор Гордиенко считает, что такие знания и навыки помогут спасти жизнь людям при возникновении чрезвычайной ситуации до приезда врачей.
На координационном совете по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний, который недавно прошёл в Салехарде, было заявлено, что на Ямале готов к запуску новый региональный межведомственный образовательный проект «Знание спасает жизни». Этот проект направлен на повышение медицинской грамотности населения арктического региона.
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