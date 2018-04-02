Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 3 апреля

10:00 — Конференция «Цифровизация автопарка».

10:00 — Съезд Ассоциации российских банков.

10:00 — Пресс-тур на тему «Подготовка техники к летнему сезону».

10:30 — Презентация проекта ЖК «Небо» Capital group.

11:30 — Пресс-конференция о вакцинации против РВИ.

12:00 — Пресс-конференция на тему «Подготовка городских волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Москве ».

15:00 — Рабочее совещание комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма на тему «О сохранении объекта культурного наследия федерального значения „усадьба Гребнево, XVIII-XIX веков“.

15:00 — Пресс-конференция на тему „Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов для школьной программы по литературе“.

15:00 — Пресс-конференция, посвященная вопросам совершенствования механизмов защиты на туристском рынке в преддверии нового туристического сезона.

15:00 — Заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

15:00 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Фотоматериалы:

10:00 — Пресс-конференция, посвященная запуску в России системы tax free.

12:00 — Пресс-конференция на тему „Подготовка городских волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Москве“.

15:00 — Пресс-конференция на тему „Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов для школьной программы по литературе“.

16:00 — Вернисаж выставки „Эра фантастики“ в Центральном выставочном зале „Манеж“.

19:00 — Открытие выставки „Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения“.

19:00 — Премьера спектакля „Белая гвардия“ в МХАТ им. М. Горького.