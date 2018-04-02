Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 3 апреля 

10:00 — Конференция «Цифровизация автопарка».
10:00 — Заседание правительства Московской области.
10:00 — Съезд Ассоциации российских банков.
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:00 — Пресс-тур на тему «Подготовка техники к летнему сезону».
10:30 — Презентация проекта ЖК «Небо» Capital group.
11:30 — Пресс-конференция о вакцинации против РВИ.
12:00 — Пресс-конференция на тему «Подготовка городских волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Москве».
12:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций (ФАНО России).
15:00 — Рабочее совещание комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма на тему «О сохранении объекта культурного наследия федерального значения „усадьба Гребнево, XVIII-XIX веков“.
15:00 — Пресс-конференция на тему „Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов для школьной программы по литературе“.
15:00 — Пресс-конференция, посвященная вопросам совершенствования механизмов защиты на туристском рынке в преддверии нового туристического сезона.
15:00 — Заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
15:00 — Заседание комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Фотоматериалы:
10:00 — Пресс-конференция, посвященная запуску в России системы tax free.
12:00 — Пресс-конференция на тему „Подготовка городских волонтеров к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Москве“.
15:00 — Пресс-конференция на тему „Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов для школьной программы по литературе“.
16:00 — Вернисаж выставки „Эра фантастики“ в Центральном выставочном зале „Манеж“.
19:00 — Открытие выставки „Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения“.
19:00 — Премьера спектакля „Белая гвардия“ в МХАТ им. М. Горького.