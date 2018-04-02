Ещё
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 2 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 2 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
10:00 — Парламентские слушания в Госдуме на тему «Развитие и совершенствование законодательства в сфере компьютерного спорта».
11:00 — Пресс-конференция члена комитета Госдумы по науке и образованию Алены Аршиновой на тему «Как будет работать механизм целевого обучения?».
12:00 — Пресс-конференция председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
12:00 — Заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам.
12:00 — Пресс-завтрак, посвященный подведению итогов работы «Почта Банка» в 2017 г.
15:00 — Заседание Совета Госдумы.
15:00 — Парламентские слушания в Госдуме на тему «О миграционной политике РФ на пространстве Содружества Независимых Государств».
16:15 — Брифинг руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
Фотоматериалы:
9:00 — VI Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл».
Агентство «Москва»: последние новости
Правительство РФ увеличило межбюджетные трансферты на развитие автомобильных дорог Сбербанк: Переезд 200 сотрудников «СберТеха» в инновационный центр «Сколково» начнется в ближайшее время Обзор московских событий в СМИ за 2 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»899
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России109
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1401
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать51
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»338
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение