Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 2 апреля 

10:00 — Парламентские слушания в Госдуме на тему «Развитие и совершенствование законодательства в сфере компьютерного спорта».
11:00 — Пресс-конференция члена комитета Госдумы по науке и образованию Алены Аршиновой на тему «Как будет работать механизм целевого обучения?».
12:00 — Пресс-конференция председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
12:00 — Заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам.
12:00 — Пресс-завтрак, посвященный подведению итогов работы «Почта Банка» в 2017 г.
15:00 — Заседание Совета Госдумы.
15:00 — Парламентские слушания в Госдуме на тему «О миграционной политике РФ на пространстве Содружества Независимых Государств».
16:15 — Брифинг руководителя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
Фотоматериалы:
9:00 — VI Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл».