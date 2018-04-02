Свежая кровь для рынка труда

Через несколько месяцев российский рынок труда пополнит очередная партия выпускников вузов. Куда денутся эти новобранцы армии бакалавров?

Кто-то схватится за первую подвернувшуюся работу, иные отправятся за вторым «высшим», некоторые готовы трудиться по специальности, пусть даже за небольшую зарплату. Корреспондент "Уралинформбюро" выслушала монологи выпускников Уральского федерального университета.

Евгений , 4 года обучения журналистике в УрФУ, потрачено на образование около 460 000 рублей:

Жизнь сложилась так, что работать по специальности — писать — я хочу. Но точно не до конца своих дней. При этом больше всего меня привлекает проза, я занимаюсь ей примерно с 2008 года. Выпустил три книги, одну из которых даже можно купить на задворках интернет-магазинов по очень завышенной цене.

Фото: Евгений Казанцев

После диплома существует два варианта развития событий. В оптимистичном я нахожу временную работу, съезжаю от родителей и начинаю зарабатывать с помощью своих книг.

При пессимистичном мне, возможно, придется сходить в армию. Идти туда даже на год — сомнительное удовольствие. Безусловно, при таком раскладе с работой привередничать не буду: разве что, постараюсь не застрять в сфере услуг.

Выпускников, кто совсем не знает, что делать дальше, очень много. Все дело в огромном количестве возможностей: в их многообразии легко потеряться. Никто ведь не знает изначально, на что он «заточен» — сидеть в офисе, обзванивать клиентов в «Орифлэйм», разгружать вагоны… Эти занятия нужны, но идут на них только ради заработка. И… остаются там насовсем.

Вообще, когда люди сталкиваются с реальностью, она чаще всего выглядит совсем не так, как смотрелась в мечтах. И это заводит в тупик.

Петр, 4 года обучения на «бюджете» в Уральском энергетическом институте (УрФУ):

Я с детства «болею» авиацией и жизнь всегда хотел связать именно с ней. Потому и пришел в УралЭНИН, учусь по специальности «Газотурбинные и паротурбинные установки и двигатели».

Сразу после того, как получу диплом, скорее всего, попаду в армию. Если вернусь оттуда живым — постараюсь устроиться на работу по специальности. Сейчас ориентируюсь на Уральский завод гражданской авиации, уже проходил там учебную практику. После того, как найду какой-то источник заработка, буду выживать. Скорее всего, придется экономить на всем. Деньги для меня в жизни не самое главное: я готов довольствоваться небольшой зарплатой, лишь бы быть «на своем месте».

Одно из желаний «после диплома» — не забросить увлечения. Я занимаюсь музыкой, играю в трех группах, катаюсь на скейтборде и занимаюсь общественной деятельностью — возглавляю немецкий молодежный клуб «Glück auf!». Кстати, в отличие от многих, уехать за границу я не хочу. Меня устраивает жизнь в России

Андрей, 4 года обучался в Институте государственного управления и предпринимательства (УрФУ), на образование потрачено около 500 000 рублей:

Я четыре года изучал сферу госуправления и понял, что совсем не хочу работать чиновником. В нашей стране это слишком «грязное» занятие. Да и поступил на этот факультет случайно. Во всем виновато правительство России (смеется).

Когда я учился в 11-м классе, планировал поступать в Российскую таможенную академию в Люберцах . Уже определился с необходимыми экзаменами, заполнил все заявления… Но внезапно за 2-3 месяца до ЕГЭ наш премьер-министр разрешил вузам самостоятельно выбирать вступительные экзамены. Везде, куда я мог бы пройти, поставили иностранный язык или историю. Их в первоначальном перечне моих «дисциплин» не было.

Совершенно случайно я нашел ИГУП. Поступил сюда и не жалею: правда, дело не в образовании, а в тех людях, которых встретил.

Что касается работы, то еще со школы я занимаюсь фотографией. Сейчас неплохо этим зарабатываю. Я пока не решил, что именно буду делать после получения диплома: возможно, продолжу фотографировать, или же найду работу по военной кафедре.

Мне кажется, многие «вчерашние студенты» не могут найти себя в жизни из-за того, что на рынке труда нет нормальных мест. Если и можно куда-то устроиться, то это будет вшивая контора, в которой мало платят и не уважают человеческий труд. Собственно, поэтому я работаю там, где сам регулирую цену своих услуг.

Я пошла во ВШЭМ на «Экономику предприятия» осознанно. Такую прагматичную специальность выбрала для того, чтобы было легче понять систему создания организации и руководства ей. Да и знание инвестиций всегда пригодится в жизни.

Несмотря на это, мне всегда хотелось творчества. Я даже думала поступать на журфак, чтобы творить через тексты… но не сложилось. Работать экономистом я даже не думаю: чаще представляю, как пеку аппетитные кексики или составляю красивые букеты. Приносить людям счастье в мелочах — это ли не прекрасно?

Когда после диплома мне придется искать работу, я сделаю просто. Зайду на сайт с объявлениями, выделю в фильтре интересные для себя критерии и выберу самые комфортные предложения. А если случайно наткнусь на душевное место, буду спрашивать у милых сотрудников, как попасть в их дружную команду.

Алиса, 4 года «бюджета» на факультете журналистики УрФУ:

В головах людей прочно засел стереотип о том, что выпускник, не знающий, куда себя деть после диплома, — неудачник. На студентов эта мысль давит настолько сильно, что все «сомневающиеся» специально не задумываются о том, что будет «потом». В том числе так делаю и я.

Конечно, у меня есть пессимистичный план. Если я не найду в себе сил и возможности отправиться за вторым высшим по искусствоведению, останусь работать в сфере рекламы. Это скучно, но приносит деньги.

Оптимистичный план включает поступление на факультет искусств — и еще четыре веселых года. Мне кажется, до вступительных экзаменов в «Шадр» (Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра — прим. ред.) я не буду точно уверена, куда меня забросит судьба.

Фото: Екатерина Щирова

Сейчас я не могу однозначно сказать, хочу или не хочу работать по специальности. Писать я действительно люблю, но чаще всего делаю это «в стол». Еще ни с одним изданием города мне не удалось достигнуть плодотворных взаимоотношений. Вероятно, я просто еще не нашла свое место.

Пока нахожусь в поисках, зарабатываю на жизнь копирайтингом, ведением соцсетей и рисованием.

Беседовала Яна БРЫЗГАЛОВА