Работа по совместительству: по закону и с выгодой 

Все о работе по совместительству и о том, как устроить это с выгодой для себя, — в материале Sobesednik.ru.
Под совместительством понимается выполнение тем или иным работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Более того, заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей и может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей.
Кто не может расчитывать на такую занятость?
Таких категорий несколько:
лица в возрасте до восемнадцати лет;
занятые на работе с вредными и/или опасными условиями труда;
в некоторых других случаях.
Есть несколько норм, которые защищают права совместителей. Так, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. Но есть исключения: в дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день, а также когда по основному месту работы работник приостановил работу или отстранен от нее.
Вместе с тем в течение учетного периода (чаще всего — месяц) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.
Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, а если оплата труда производится по конечному результату, то за фактически выполненный объем работ.
Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются совместителяим одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. А если по основному месту работы гарантированный отпуск меньше, то работодатель не может отказать работнику в отпуске за свой счет.
на заметку депутатам
Не стоит забывать о том, что некоторые профессии или занятия не предполагают совмещения. Например, депутаты Государственной думы работают на профессиональной постоянной основе. Согласно норме Конституции, депутаты Госдумы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.