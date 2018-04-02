Работа по совместительству: по закону и с выгодой

Все о работе по совместительству и о том, как устроить это с выгодой для себя, — в материале Sobesednik.ru

Под совместительством понимается выполнение тем или иным работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Более того, заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей и может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей.

Кто не может расчитывать на такую занятость?

Таких категорий несколько:

лица в возрасте до восемнадцати лет;

занятые на работе с вредными и/или опасными условиями труда;

в некоторых других случаях.

Есть несколько норм, которые защищают права совместителей. Так, продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. Но есть исключения: в дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день, а также когда по основному месту работы работник приостановил работу или отстранен от нее.

Вместе с тем в течение учетного периода (чаще всего — месяц) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, а если оплата труда производится по конечному результату, то за фактически выполненный объем работ.

Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются совместителяим одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом. А если по основному месту работы гарантированный отпуск меньше, то работодатель не может отказать работнику в отпуске за свой счет.

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