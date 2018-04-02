«Я просто с парнями пошел бухнуть». Игорь из Кулебак нарушил режим и похудел на 3 кг

«Ленка-пулеметчица»

Седьмая неделя на проекте началась с того, что всех участников с чемоданами собрали на вокзале. Одному участнику от каждой команды предстояло поехать на пару дней домой. Это был бонус за очень тяжелую предыдущую армейскую неделю. Кому он достанется — решали сами команды.

«Красные» сразу предложили поехать домой Елене. Во-первых, ее ждут дома три дочери. Во-вторых, ее отсутствие на конкурсных испытаниях на проекте не сильно скажется — из-за большого веса Лена пока остается одной из самых физически слабых участниц. Однако Садикова отказалась от поездки домой.

— Я еще недостаточно хорошо выгляжу, чтобы показаться перед родными, — объяснила она.

Тогда «красные» отпустили домой Полину, которая уехала решать проблемы с мужем. Лена осталась единственной девушкой в красной команде. Кстати, сейчас во всех трех командах по два парня и по две девушки. У «красных» заболела тренер Наталья Луговских , поэтому они занимались вместе с «синими» и Сергеем Пархоменко , который их команду недолюбливает. Вместо кардио-тренировки он устроил турнир в пейнтбол.

И именно Лена играла лучше всех: ее долго не могли подстелить соперники. За игру ее даже прозвали «Ленка-пулеметчица».

Между тем, Елена остается самой доброй, спокойной и справедливой участницей проекта: всегда приветливой, доброжелательной честной, открытой и бесхитростной. За это ее любят и ценят. Несмотря на большой вес, Елена любит шумные компании и шоу, не боится публики и внимания к себе. В родной Выксе она участвовала в конкурсе невест, а на телевидении пробилась в шоу «Отпуск с Малаховым».

«В отрыв!»

В «черной» команде от поездки домой добровольно отказалась только Ира. Остальные — Настя, Кристиан и Игорь — хотели повидаться с родными. Поэтому решала, кто едет домой, именно Ира. Она выбрала капитана Игоря Кошелева. И не прогадала: на финальном голосовании он ответил ей взаимностью, оставив на проекте, а проголосовал против Насти, которая так хотела домой…

Итак, Кошелев отправился на несколько дней в родные Кулебаки . После встречи с мамой и бабушкой он пошел гулять с друзьями. Поскольку отпускникам надели браслеты-шагомеры, компания наматывала километры по городку. А попутно… пили водку. Запивали газировкой, закусывали хлебом с колбасой.

Игорь вернулся домой под утро, сильно пьяный, с головной болью и тошнотой. Участники на проекте предполагали, что их капитан именно так и будет проводить время. И каково же было их удивление, когда потом выяснилось, что, несмотря на вечеринку, Игорь занял второе место среди отпускников по количеству пройденных километров. За это его команда отправилась в SPA-салон.

Игорь вернулся в проект и рассказал своей команде, чем занимался дома:

— Я просто с парнями пошел бухнуть.

Вместе с ним появился и тренер «черных» Сергей Бадюк , который уезжал в командировку. Он показал всей команде видеоотчет с гулянки капитана и наказал всех очень жесткой тренировкой.

Однако команда не озлобилась на Игоря. Более того, на финальном испытании Кошелев проявил невиданную доселе выносливость, умудряясь во время конкурса шутить с ведущей Анфисой Чеховой и следить за соперниками. В итоге «черные» победили и заработали два бонусных килограмма для финального взвешивания.

Долг платежом красен?

И вот час икс настал. «Черные» шли на взвешивание уверенными: за победу они получили два бонусных килограмма. А «красные», наоборот, минус два. Однако после весов ситуация резко изменилась. И Лена, и Игорь, и большинство участников сбросили ровно по 3 кг. Рекорд поставила только Аня из «синих»: минус 6 кг. На прошлой неделе она едва не вылетела с проекта, поэтому решила интенсивно заниматься, отложив на второй план любовные свидания.

А вот в команде Игоря случился антирекорд: Ира и Настя сбросили всего по одному килограмму. Более того, Настя самовольно не вышла на последний конкурс, заявив, что больна, и за это Анфиса не засчитала команде ее килограмм. В итоге, несмотря на бонусы, «черные» проиграли взвешивание и отправились на голосование. Кандидатами на вылет были Настя и Ира. Игорь поддержал Иру, а Кристиан — наоборот, Настю.

Анфиса Чехова заявила, что решающим будет голос Игоря, поскольку он капитан. В итоге домой уехала Настя.

Продолжим следить за развитием событий и успехами взвешенных и счастливых нижегородцев!