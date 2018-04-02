Получаем загранпаспорт без лишних хлопот: инструкция E1.RU

Колесить по Европе, исследовать загадочный Восток, махнуть в Африку или Австралию … Для этого нужен документ, куда визовые службы и таможни других стран будут ставить свои разноцветные штампы. Оформить загранпаспорт сейчас довольно просто, особенно если пользоваться электронными услугами. Наша инструкция расскажет, как обзавестись новым документом.

Кому нужен загранпаспорт?

В отличие от паспорта Российской Федерации , который выдают в 14 лет, загранпаспорт понадобится даже выезжающему за границу ребёнку. Причем не важно, какого он возраста, даже младенцу трёх дней от роду нужен документ.

В какие страны можно поехать по российскому паспорту?

Куда идти за загранпаспортом?

Оформить документ можно лично в подразделении управления по вопросам миграции ГУ МВД . Записаться на приём позволяет сайт Госуслуг, где легко найти ближайшее отделение.

Другой вариант, который выбирает всё больше россиян, — заполнить анкету в электронном виде на сайте госуслуг. Конечно, для этого вы должны быть авторизованы на сайте. Процедура авторизации всё равно заставит вас оторваться от компьютера и подтвердить свою личность визитом в МФЦ или другие пункты. Зато впоследствии возможность пользоваться госуслугами очень пригодится.

Долго ли делают загранпаспорт? Сколько это стоит?

Паспорт нового образца изготавливают от одного до четырёх месяцев. Родителям детей до 14 лет он обойдётся в 1050 рублей, подросткам от 14 лет и взрослым — в 2450 рублей.

Какие документы нужны, чтобы получить загранник?

Для взрослого человека список выглядит так:

— паспорт гражданина РФ — действующий загранпаспорт, если таковой имеется — свидетельство о перемене имени или фамилии, если есть — военный билет (потребуется мужчинам от 18 до 27 лет) — разрешение командования по официальной форме (нужно военнослужащим, в том числе сотрудникам федеральных органов исполнительной власти). Не требуется призывникам — цветная или чёрно-белая фотография

Чтобы оформить загранпаспорт на ребёнка до 14 лет, подготовьте:

— свидетельство о рождении — паспорт родителя или законного представителя — документ о гражданстве ребёнка — акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя для усыновленных или опекаемых детей — цветную или чёрно-белую фотографию

Молодые люди от 14 до 18 лет представляют немного другие документы:

— свидетельство о рождении — собственный паспорт — паспорта родителя или законного представителя — акт органа опеки и попечительства для детей, растущих в приёмных семьях или у опекунов — цветную или чёрно-белую фотографию

Какие данные нужно указывать в анкете на портале госуслуг?

Если вы подаёте заявление на загранпаспорт по интернету, приготовьтесь указывать реквизиты документов, отвечать на стандартные вопросы о судимости и причастности к гостайне. Взрослым людям нужно вооружиться своей трудовой книжкой, чтобы перечислить все места работы за последние десять лет. Нельзя оставлять пропуски между работами, даже если они составляют всего два дня: ваш трудовой путь должен быть непрерывным. Поэтому указывайте промежутки поиска работы или творческих отпусков отдельными строками.

Также на портале нужно будет загрузить свою фотографию.

Какие требования к фото?

Снимки должны быть цветные или чёрно-белые, размер — 35 мм в ширину на 45 мм в высоту. Важно, чтобы фотографии были сделаны недавно. Есть довольно жёсткие требования к расстоянию между зрачками, выражению лица, фону и прочему. Если сомневаетесь в своей способности всё соблюсти, обратитесь в фотосалон. Размер фотографии, место, где должен находиться подбородок и верхняя часть головы, подскажет сайт.

Тем, кому религия велит покрывать голову, могут принести снимки в платке. Юноши и девушки, которые носят очки, обязательно должны представить фотографию в очках. Глаза должны быть хорошо видны. На паспорт нельзя сниматься в форменной одежде.

Я подал документы, что дальше?

Если вы отправили заявку на госуслугах, ждите сообщения в личном кабинете. Весточку пошлют по электронной почте, через мобильное приложение или SMS. После этого нужно оплатить госпошлину (онлайн на Госуслугах или по квитанции в банке) и дождаться приглашения в подразделение полиции. На приём возьмите оригиналы документов, приведите себя в порядок (в полиции вас снова сфотографируют). И не затягивайте! Не придёте в течение полугода — все ваши усилия (и госпошлина) пойдут прахом!