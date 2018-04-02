Ещё
Специалисты: «Паводок — повод проверить воду»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты: «Паводок — повод проверить воду» 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Весеннее половодье представляет реальную угрозу здоровью населения, поскольку происходит временное сезонное ухудшение качества воды из-за того, что в источники водоснабжения могут поступить органические и биологические загрязнения.
В целях обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки среди населения, организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечить соблюдение регулярного производственного контроля, а также технологии очистки и обеззараживания сточных вод.
В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится комплексное исследование пробы воды в соответствии с методиками, которые рекомендованы нормативно-правовыми актами РФ.
Население Алтайского края для питьевых нужд, помимо воды централизованных систем водоснабжения, использует воду из нецентрализованных источников — родников и каптажей. Желательно проводить исследование питьевой воды ежегодно, особенно в период после весеннего паводка, а также после произошедших техногенных катастроф или природных катаклизмов, когда вероятность загрязнения подземных источников питьевой воды очень высока.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
В Алтайском крае без вести пропал 20-летний парень Речной флот Алтайского края готовят к навигации Борьба с паводком. Алтайские депутаты пришли на помощь пострадавшим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»899
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России109
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1401
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать51
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»338
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение