Специалисты: «Паводок — повод проверить воду»

Весеннее половодье представляет реальную угрозу здоровью населения, поскольку происходит временное сезонное ухудшение качества воды из-за того, что в источники водоснабжения могут поступить органические и биологические загрязнения.

В целях обеспечения стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки среди населения, организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения необходимо обеспечить соблюдение регулярного производственного контроля, а также технологии очистки и обеззараживания сточных вод.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится комплексное исследование пробы воды в соответствии с методиками, которые рекомендованы нормативно-правовыми актами РФ

Население Алтайского края для питьевых нужд, помимо воды централизованных систем водоснабжения, использует воду из нецентрализованных источников — родников и каптажей. Желательно проводить исследование питьевой воды ежегодно, особенно в период после весеннего паводка, а также после произошедших техногенных катастроф или природных катаклизмов, когда вероятность загрязнения подземных источников питьевой воды очень высока.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru На правах рекламы