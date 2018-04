Казань 2 апреля присоединится к акции «Зажги синим» 

2 апреля Казань присоединится к международной акции World Autism Awareness Day -Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Традиционно, в это день организуют флешмоб Light It Up Blue — «Зажги синим». Акция «Зажги синим» призвана обратить внимание на трудности людей с расстройством аутического спектра (РАС). По всему миру памятники архитектуры, достопримечательности, а также городские здания подсвечиваются синим цветом — это символ аутизма. В Казани подсветку получат фасады административных зданий и учреждений культуры. Кроме того, на медиафасадах спортивных и торговых центров будут показаны информационные ролики. Акция в столице Татарстана проводится сегодня, с 18:00 до 19:00. С инициативой поддержать Light It Up Blue выступил благотворительный фонд помощи детям и взрослым «В твою пользу» совместно с проектом «Добрая Казань».