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Казань 2 апреля присоединится к акции «Зажги синим»
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Казань 2 апреля присоединится к акции «Зажги синим» 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
2 апреля Казань присоединится к международной акции World Autism Awareness Day -Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Традиционно, в это день организуют флешмоб Light It Up Blue — «Зажги синим». Акция «Зажги синим» призвана обратить внимание на трудности людей с расстройством аутического спектра (РАС). По всему миру памятники архитектуры, достопримечательности, а также городские здания подсвечиваются синим цветом — это символ аутизма. В Казани подсветку получат фасады административных зданий и учреждений культуры. Кроме того, на медиафасадах спортивных и торговых центров будут показаны информационные ролики. Акция в столице Татарстана проводится сегодня, с 18:00 до 19:00. С инициативой поддержать Light It Up Blue выступил благотворительный фонд помощи детям и взрослым «В твою пользу» совместно с проектом «Добрая Казань».
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