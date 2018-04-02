Подавшего в отставку директора Приморского океанариума оставили в должности

ВЛАДИВОСТОК , 2 апр — РИА Новости . Руководство Национального научного центра морской биологии ДВО РАН не приняло отставку директора Приморского океанариума Александра Михайлюка , который написал заявление после гибели дельфина в учреждении, сообщил РИА Новости представитель центра.

В октябре 2017 года Приморский океанариум сообщил о гибели дельфина, получившего острое респираторное заболевание, перешедшее в пневмонию, в связи с чем директор учреждения Александр Михайлюк подал в отставку. Позже сообщалось, что он проработает еще два месяца, пока не будет назначен новый директор Национального научного центра морской биологии, в состав которого входит океанариум.

"Отставка Михайлюка не принята. Он продолжает работать на должности директора океанариума", — сказал собеседник, не уточнив мотивов руководства ННЦМБ.