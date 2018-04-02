Петришенко: Нельзя идти на поводу у тех, кто пытается нас поссорить

Уважаемый Игорь Викторович, надо ли сегодня убеждать белорусов и россиян в необходимости дальнейшего сотрудничества и интеграции?

Игорь Петришенко : Ни белорусов, ни россиян не надо убеждать в необходимости развивать союзную интеграцию. Нет такого: будем дружить с братом или не будем дружить с братом. Приоритетные направления развития союзнических отношений на среднесрочную перспективу прописываются в специальных документах. Один из них был принят на 2014-2017 годы. Сейчас Советом министров Союзного государства уже одобрен новый документ — на 2018-2022 годы. В ближайшее время он будет утвержден на Высшем Государственном Совете Союзного государства. Все эти элементы обеспечивают комфортную социальную среду для граждан Беларуси России , ведь именно для этого и намечалась союзная интеграция.

Это решение мы приняли осознанно, на Всенародном референдуме в 1995 году, проведенном по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко . Тогда был одобрен курс на экономическую интеграцию с Россией, русскому языку придан статус государственного. Это было закреплено в Конституции нашей страны и в наших двусторонних регламентирующих документах.

Нам надо продолжать реализацию основополагающего документа, концентрироваться на полной качественной и эффективной реализации всех тех положений, которые заложены в него и в ряд документов, которые приняты в развитие этого договора. Надо совершенствовать работу институциональной структуры, которая создана в рамках Союзного государства. Это и высшие органы, и исполнительные органы, и Постоянный комитет Союзного государства, и Секретариат Парламентского собрания, совместные коллегии министерств. Только в наших странах это и реализовывается. Жизнь такая сложная, многообразная, но для этого и существует вся эта система органов и структур, чтобы обеспечивать решение всех возникающих проблем.

Как раз к «Деловому завтраку» в "Российской газете" вышло приложение «Союз», в котором рассказывается о бюджете Союзного государства.

Игорь Петришенко: С 2000 года было реализовано 50 миллиардов рублей на развитие наших союзных программ. Сумма достаточно серьезная, благодаря ей осуществлено более 60 важных проектов. Речь идет об отрасли высоких технологий, IT, космической сфере — тому, что устремляет нас в будущее, на чем надо сосредотачивать внимание. Это наша повседневная жизнь. Самое главное, что наш проект Союзного государства задает тон всем другим интеграционным направлениям. Мы выступаем своего рода драйвером интеграции в рамках Евразийского экономического союза по всем сегментам, по всем направлениям.

Но это не значит, что ЕАЭС развивается отдельно, а Союзное государство отдельно. Это взаимодополняемые проекты.

В «двойке» мы развиваем направления, которых нет в Евразийском экономическом союзе, а в Союзном государстве они есть и дают положительный результат. Например, речь идет о равенстве прав граждан на передвижение по территории Беларуси и России, на труд, медицинское обслуживание, получение образования, социальную защиту, получение пенсии. Из таких маленьких кирпичиков и складывается наш Союз, белорусы и россияне не чувствуют себя иностранцами на территории соседней страны.

Зададимся вопросом от обратного: а что было бы, если бы не было Союзного государства, всего того, что мы только что перечислили, к чему привыкли и относимся как к самому собой разумеющемуся? Всего этого не было бы! Не было бы и близкого братского плеча, на которое можно опереться, взаимодействуя в международных структурах. Не было бы производственных, кооперационных цепочек, товары были бы дороже. Поэтому я считаю, что все граждане Беларуси и России, каждый на своем месте, должны активно работать над полной реализацией этого уникальнейшего проекта.

В этом году в Могилеве пройдет V Форум регионов двух стран. Как бы вы оценили нынешний уровень межрегиональных отношений, какие примеры наиболее успешных региональных проектов могли бы назвать?

Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Игорь Петришенко: Интеграционные аспекты, которые формируются на уровне высшего политического руководства, правительств, были бы не полными, если бы в такой масштабной работе не участвовали наши регионы. Сотрудничество между ними — это фундамент нашей союзной интеграции, поскольку там — реальная жизнь. Не все люди живут в столицах. А мы должны организовать и наладить это взаимодействие со всей Российской Федерацией, что, собственно, мы и делаем. Мы очень активно взаимодействуем со всеми российскими субъектами. Благодаря МИД России мы открыли отделения нашего посольства в 11 регионах России. Это Хабаровск Казань , Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Смоленск, Калининград Санкт-Петербург . Руководители отделений занимаются и экономикой, и культурными связями, и производственными — всем тем, чем живет регион. Каждому из них надо понять интересы российского региона и организовать взаимодействие с соответствующими субъектами Республики Беларусь — компаниями, с нашими регионами.

Проведение Форума регионов стимулирует всех. В прошлом году было подписано порядка 70 соглашений, контрактов примерно на 450 миллионов долларов. Лицом к лицу встречаются российские губернаторы и белорусские председатели облисполкомов, министры. Обсуждают актуальные вопросы по сотрудничеству с конкретным регионом. Мы разрабатываем программы, соглашения, «дорожные карты», а не просто подписываем протоколы о намерениях. У нас создан специальный механизм, регулирующий взаимодействие с российскими регионами. Назначаются ответственные, как с российской, так и с белорусской стороны. Буквально на следующей неделе состоится заседание делового совета сотрудничества с Санкт-Петербургом. С белорусской стороны его возглавляет премьер-министр, с российской — губернатор Санкт-Петербурга.

Есть много таких форматов. Сейчас идет активная подготовка к форуму, который состоится в Могилеве. Мы впервые будем его проводить не в Минске, а в регионе, причем в трех местах: в Могилеве, Шклове и Горках, чтобы наши российские коллеги могли на практике посмотреть те или иные направления, новые форматы взаимодействия. Он будет посвящен развитию прямого регионального взаимодействия между субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь.

Что было бы, если бы не было Союзного государства? Не было бы и братского плеча, на которое можно опереться

Сейчас готовится договорно-правовая база, нарабатываются контракты, совместные схемы, подходы по развитию этого взаимодействия. Я встречался со многими российскими губернаторами, мы наметили конкретные шаги и направления по активизации сотрудничества.

Что касается конкретных проектов, возьмем, например, Сахалин. Там на завершающей стадии находится строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов. Она будет давать 7 тысяч тонн молока, что обеспечит их потребности на 80-90 процентов. Коров завезут из Беларуси, именно наши породы подходят под те природно-климатические условия. Там же строится 50 коттеджей, в 12 из них уже заселились семьи. По такому же образцу в Беларуси сделаны агрогородки. Аналогичное строительство ведется в Калужской области . Строят белорусы, затем дома будут выкупаться. Наши строители централизованно идут на этот рынок и, благодаря поддержке губернатора Анатолия Артамонова , делают дома с инфраструктурой, школами, детскими садами, магазинами. Можно съездить и посмотреть, как реализуется этот проект. Также идет работа над проектом «симметричных» кварталов Санкт-Петербурга в Минске, Минска в Санкт-Петербурге, к новому учебному году должны сдать две школы в Коми — на 1200 мест в самом Сыктывкаре и на 600 мест в пригороде.

Это больше политические или экономические проекты?

Игорь Петришенко: Их невозможно разделить. Созданы условия и стимулы для того, чтобы мы шли друг к другу и с экономическими, и с социальными проектами, и я уже не говорю о культурных и других проектах. Это должно быть аксиомой: мы обречены быть вместе и развивать наше сотрудничество по всем сферам, по всем направлениям. Именно сообща, кооперируясь, мы можем достигать хороших результатов. Кто-то увидит, что строители пришли и все сделали хорошо, качественно, быстро, надежно, и задумается: а почему не у меня?

140 побратимов

В апреле планируется запустить прямые авиаперевозки между Ростовом и Минском. Это, помимо прочего, способствует развитию народной дипломатии. Насколько она востребована сегодня?

Игорь Петришенко: Да, уже принято принципиальное решение об установлении побратимских связей между Минском и Ростовом-на-Дону. В ближайшее время это соглашение будет подписано. И мы, наверное, постараемся приурочить подписание этого документа к открытию прямого сообщения между Минском и Ростовом-на-Дону. У нас подписано порядка 140 соглашений по прямым побратимским связям с российскими регионами, и они работают на практике, то есть люди ездят друг к другу в гости, проводят дни культуры, спортивные состязания, мероприятия, ярмарки, совместно отмечают памятные даты.

Игорь Викторович, показатель, который является одним из основных с точки зрения успешности или не успешности экономической интеграции наших стран — товарооборот. И в последние годы он испытывал достаточно серьезные сложности, если сравнить с концом нулевых годов. Какие есть предпосылки для его роста, и за счет чего этот рост может быть возможен в ближайшее время?

Игорь Петришенко: Можно было бы ответить однозначно: предпосылки хорошие.

В нулевые годы были кризисные явления, но уже по итогам 2013 года у нас товарооборот превысил 40 миллиардов американских долларов. Затем в 2014-2015 годах наблюдался спад, но по итогам 2016 года товарооборот стабилизировался, а по итогам 2017 года он вырос на 23,7 процента. И есть положительная тенденция: по нашей статистике уже за январь этого года прирост на 21,7 процента. Это вселяет уверенность, что те меры, которые мы предпринимали, оправдывают себя. Ведь все это время ведется напряженная, кропотливая работа по всем направлениям и на всех уровнях для того, чтобы создать так называемую безбарьерную торговую среду, чтобы развивать еще более тесные кооперационные связи для функционирования в рамках нашего Союзного государства, Евразийского экономического союза в качестве самодостаточного рынка.

И самое главное, что на внешнем рынке нам нужно обеспечивать согласованную экспортную поддержку нашего совместного продукта при поставках на рынки третьих стран. Вот мы подписали соглашение о свободной торговле с Вьетнамом . Это дорога с двусторонним движением, то есть рынок Вьетнама также открывается для стран Евразийского союза, в первую очередь для машиностроительной продукции Российской Федерации и Беларуси. Речь идет о российских «КамАЗах», тракторах, комбайнах и о нашей тракторной технике и продукции Минского автомобильного завода, агрегатах, навесном оборудовании для нашей тракторной техники, комбайнах. Все это важно, в том числе и в отношении продовольственных товаров. Сейчас мы готовим к подписанию соглашение о свободной торговле с Ираном , соглашение о развитии экономического взаимодействия с Китаем , есть еще ряд стран, желающих заключить с нами соглашение — Индия Израиль и другие, также с латиноамериканского континента. Наша задача — создать безбарьерную среду у себя и согласованно выступать на рынках третьих стран, чтобы не создавать там ненужную конкуренцию между нашими странами.

Нам требуются те понятные, четкие правила игры, которые мы прописали в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Это наше общее детище. Выстроенную нами институциональную структуру мы должны исполнять буква в букву. Российская Федерация и Республика Беларусь добровольно делегировали значительные полномочия в сфере торгово-экономических отношений, технического регулирования, фитосанитарных и других мер Евразийской экономической комиссии . Необходимо реализовывать решения, принятые органами, которые мы сами наделили соответствующими надгосударственными полномочиями. Если что-то пошло не так, следует сообща откорректировать их работу. Вся эта конструкция должна максимально эффективно работать, двигать интеграционный проект вперед. Тогда будут результаты.

Мы не можем пропустить два важных события: в России и Беларуси грядут чемпионат мира по футболу-2018 и Вторые Европейские игры-2019.

Игорь Петришенко: Мы выставили свою кандидатуру, поскольку, как и Российская Федерация, активно культивируем систему поддержания здорового образа жизни. С момента обретения суверенитета мы активно занимаемся развитием этой сферы. Александр Григорьевич Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета, и он показывает пример, как надо развивать физическую культуру и спорт, поэтому наша страна одержима этой идеей. Очень важно, что эти Вторые Европейские игры состоятся у нас.

За последние 10-12 лет у нас произошел просто бум строительства спортивных объектов по всей стране. Возведены спортивные сооружения, полностью соответствующие самым высоким международным стандартам.

В 2010 году был открыт многофункциональный комплекс «Минск-Арена», в 2013-м — «Чижовка-Арена», на которых в 2014-м прошел, это общепризнано, лучший чемпионат мира по хоккею; футбольный стадион «Борисов-Арена» (в 2014 г.), принимавший грандов европейского футбола из Лиги чемпионов. Под Вторые Европейские игры был полностью реконструирован и стадион в центре Минска — «Динамо», он принимал участников футбольного турнира московской Олимпиады еще в 1980 году. Совсем недавно открылся Дворец гимнастики, высокую оценку которому дала звезда художественной гимнастики — Алина Кабаева , прибывшая на торжественную церемонию в нашу столицу. Я уже не говорю про ледовые дворцы, велотреки, легкоатлетические и лыжные стадионы.

Для нашей страны, да и для Российской Федерации, это важно. Мы должны застолбить за собой право проводить крупнейшие международные спортивные соревнования. Нужно предоставить соответствующую материальную базу, усовершенствовать транспортно-логистическое, сервисное обслуживание, создать комфортную среду спортсменов, болельщиков и просто туристов. По-новому открыть для них наши страны. Важно, чтобы информацию они получали не только из материалов в СМИ, а реально видели ту систему координат, в которой живут Беларусь и Россия.

Против России дружить не собираемся

В каком состоянии находится вопрос виз перед чемпионатом мира по футболу?

Игорь Петришенко: Прежде всего я хочу сказать, что с точки зрения свободы передвижения для граждан Беларуси и России никаких барьеров нет. Да, возникла проблема на белорусско-российской административной границе, но не с нашей стороны, а со стороны наших российских друзей в отношении граждан третьих стран. Их внимание концентрировали на перемещении через международные пункты пропуска, которые зафиксированы в двусторонних документах. Возможно, нам нужно было менять двусторонние соглашения с другими странами на той стадии, когда мы снимали таможенные столбы на белорусско-российской административной границе. Получилось так, что, условно говоря, тем же полякам предписано в двустороннем документе проезжать через международные пункты пропуска, а надо было четко предусмотреть, что через конкретный пункт, но по определенным условиям и правилам. Поэтому сейчас возникли вопросы. Да, мы услышали наших российских друзей, что надо поработать над этими вопросами, относящимися к так называемой союзной визе. У нас безвизовое пространство, нет проблем и с теми странами, с которыми у нас безвизовый режим.

А то, что касается обеспечения въезда к чемпионату мира по футболу 2018 года в Россию по паспортам болельщиков, по другим документам, наша экспертная российско-белорусская группа очень серьезно продвинулась в переговорах. Но все еще необходимо осуществить определенную экспертную дошлифовку отдельных элементов. Сейчас активно ведутся консультации, чтобы к российскому мундиалю сделать соответствующие регламентирующие документы — либо это будет соглашение, либо какой-то другой двусторонний документ, который сможет урегулировать эту проблему. Я думаю, мы успеем, и хочу всех читателей успокоить, что эта проблема будет снята.

Игорь Викторович, мы сегодня говорили об интеграции, о сотрудничестве регионов, о совместной стратегии на внешних рынках, но одновременно все мы слышим время от времени от иных, вам и нам известных СМИ, что Беларусь дрейфует на Запад и отвергает русский мир, что есть какое-то неприязненное отношение к России в вашей стране. Вы видите такие тенденции и какова перспектива вот этого западного направления белорусской политики?

Игорь Петришенко: Наш замечательный клочок родной земли стоит на месте, он никуда не дрейфует. Да, у нас есть соседи с Запада, с Востока, с Севера, с Юга, и с ними со всеми надо дружить. И дружить не против кого-то, потому что это путь в никуда. Кстати, точно так же Российская Федерация проводит собственную многовекторную внешнюю политику. И мы только радуемся, когда развивается ее сотрудничество с разными странами. Иногда искусственно создается ненужный ажиотаж, будто мы куда-то дрейфуем, но это абсолютно неверно, что неоднократно подчеркивалось не только в СМИ, но и на самом высоком уровне. По крайней мере, у российского руководства нет к нам таких вопросов. Вы же знаете, что наш глава государства неоднократно подчеркивал, когда перед нами ставили выбор — с Западом мы или с Востоком, то ответ был, что мы против России ни с кем дружить не собираемся.

Наша задача — создать безбарьерную среду у себя и согласованно выступать на рынках третьих стран

Мы 20 лет находились под европейскими санкциями. И мы вместе с нашими российскими партнерами, которые нам помогали, все время растолковывали странам Европы, что это контрпродуктивно (сейчас они пытаются воздействовать санкциями на Россию). И мы, находясь в центре Европы, являясь связующим звеном между Евразийским союзом и Европейским союзом , выстраиваем свою политику. Есть двусторонний документ, который наши внешнеполитические ведомства принимают на два года: Программа согласованных действий в области внешней политики. Там детально прописаны все элементы сотрудничества со странами и международными организациями.

Да, мы заинтересованы в высокотехнологичных инвестициях, в том, чтобы нас с вами пустили на рынок Европейского союза с нашим совместным товаром и продуктом. Мы готовы на равных развивать интеграцию от Лиссабона до Владивостока , о которой говорили наши президенты. Я считаю, что нам надо продолжать реализовывать те документы, которые у нас прописаны с точки зрения координации внешнеполитического взаимодействия.

Мы, как и Российская Федерация, заинтересованы в активном диалоге и с Европейским союзом, и с другими странами. Кстати, Россия еще до создания Союзного государства подписала с ЕС Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, у нас ­такого соглашения нет. У вас уровень взаимоотношений даже в санкционном противостоянии с ЕС выше, чем у нас сейчас, ­когда они отказались от санкций, хотя еще не все окончательно отменили. Мы нигде ни на йоту не отступили от наших союзнических обязательств. Это вектор, это стратегия, которая, подчеркну еще раз, была принята на всенародном референдуме.

Что же касается отрицания русского мира, как можно разделить нашего человека на русского и белоруса? Мы белорусы, мы действительно состоялись как нация. Точно так же, как русский человек. Что здесь не так, что делить? У нас в стране два государственных языка. Да, мы стараемся активнее развивать белорусский язык, но что плохого в том, что говорим на родном языке? Я считаю, что нельзя идти на поводу у тех, кто пытается таким образом нас поссорить, вбить клин в наши братские отношения. Когда вы приедете в белорусскую деревню, местные бабушки, смешивая русские и белорусские слова, от души угостят вас собственноручно приготовленными драниками, вкусными пампушками и многим другим и скажут, когда еще приезжать в гости.