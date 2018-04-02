Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь

Минск , 2 апреля 2018 года

Дорогие белорусы и россияне! День единения народов Беларуси и России — это знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество.

Каждый день мы совместно работаем для достижения главной цели интеграции — улучшения жизни людей за счет успешного социально-экономического развития Беларуси и России.

Союзнические отношения наших государств способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан.

На международной арене мы выступаем консолидированно, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности. Последовательно и результативно укрепляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз.

Сотрудничество Беларуси и России обладает огромным потенциалом. Чтобы реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие.

Сегодня приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства являются инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во все сферы жизни. С их помощью возможно уверенное построение высокотехнологичной экономики и информационного общества.

От эффективности совместных действий во многом зависят авторитет и позиции Беларуси и России в мировом сообществе, конкурентоспособность наших стран и — что самое главное — благополучие граждан.

Дорогие друзья!

Союзное государство — это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии. Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории.

Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра.