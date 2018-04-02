Ещё
Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь
Минск, 2 апреля 2018 года
Дорогие белорусы и россияне! День единения народов Беларуси и России — это знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество.
Каждый день мы совместно работаем для достижения главной цели интеграции — улучшения жизни людей за счет успешного социально-экономического развития Беларуси и России.
Союзнические отношения наших государств способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан.
На международной арене мы выступаем консолидированно, внося весомый вклад в обеспечение мира и безопасности. Последовательно и результативно укрепляем обороноспособность наших стран, объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз.
Сотрудничество Беларуси и России обладает огромным потенциалом. Чтобы реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие.
Сегодня приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства являются инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во все сферы жизни. С их помощью возможно уверенное построение высокотехнологичной экономики и информационного общества.
От эффективности совместных действий во многом зависят авторитет и позиции Беларуси и России в мировом сообществе, конкурентоспособность наших стран и — что самое главное — благополучие граждан.
Дорогие друзья!
Союзное государство — это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии. Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории.
Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра.
Александр Лукашенко
Российская Газета: последние новости
Совладелец кемеровской "Зимней вишни" вернется в Россию Постпред РФ при ОЗХО рассказал о расследовании "дела Скрипаля" Железнодорожники Франции начнут массовую забастовку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»906
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России113
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1404
Росгвардию в Кемерово потербовали наказать52
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»339
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:41
Полуобнажённые красотки оседлали сноуборды
Общество
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение