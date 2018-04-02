На одной из торговых баз Владивостока обнаружили небезопасную рыбную продукцию

В ходе проведения внеплановой проверки исполнения ветеринарных требований в отношении одного из индивидуальных предпринимателей Владивостока было установлено, Кроме того, на упаковке лососевых молок отсутствовала маркировка производителя с указанием даты выработки и окончание срока годности.

Должностные лица Управления изъяли всю рыбную продукцию и поместили ее на изолированное хранение..

Предприниматель сумел предоставить требуемые документы в установленные сроки на большую часть продукции (на тонну наваги и две тонны сельди), тем самым подтвердив качество и безопасность рыбной продукции.

В отношении нарушителя вынесено постановление о наложении административного штрафа.