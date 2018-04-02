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На одной из торговых баз Владивостока обнаружили небезопасную рыбную продукцию
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На одной из торговых баз Владивостока обнаружили небезопасную рыбную продукцию 

Primpress 39 минут назад
Фото: Primpress
На одной из торговых баз во Владивостоке выявлены хранение и реализация более трех тонн рыбной продукции с нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации, сообащает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В ходе проведения внеплановой проверки исполнения ветеринарных требований в отношении одного из индивидуальных предпринимателей Владивостока было установлено, Кроме того, на упаковке лососевых молок отсутствовала маркировка производителя с указанием даты выработки и окончание срока годности.
Должностные лица Управления изъяли всю рыбную продукцию и поместили ее на изолированное хранение..
Предприниматель сумел предоставить требуемые документы в установленные сроки на большую часть продукции (на тонну наваги и две тонны сельди), тем самым подтвердив качество и безопасность рыбной продукции.
В отношении нарушителя вынесено постановление о наложении административного штрафа.
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