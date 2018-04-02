На одной из торговых баз Владивостока обнаружили небезопасную рыбную продукцию 

На одной из торговых баз во Владивостоке выявлены хранение и реализация более трех тонн рыбной продукции с нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации, сообащает PRIMPRESS со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В ходе проведения внеплановой проверки исполнения ветеринарных требований в отношении одного из индивидуальных предпринимателей Владивостока было установлено, Кроме того, на упаковке лососевых молок отсутствовала маркировка производителя с указанием даты выработки и окончание срока годности.
Должностные лица Управления изъяли всю рыбную продукцию и поместили ее на изолированное хранение..
Предприниматель сумел предоставить требуемые документы в установленные сроки на большую часть продукции (на тонну наваги и две тонны сельди), тем самым подтвердив качество и безопасность рыбной продукции.
В отношении нарушителя вынесено постановление о наложении административного штрафа.