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Поклонники заподозрили в беременности Веру Брежневу
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Поклонники заподозрили в беременности Веру Брежневу 

Eva.ru 38 минут назад
Фото: Eva.ru
Певица Вера Брежнева выложила загадочный снимок своего лица. Поклонники певицы тут же решили, что раз она не показала фигуру — значит, ждет ребенка. К этой же мысли их привела неоднозначная подпись к фото.
Обычно улыбчивая и жизнерадостная Вера Брежнева удивила подписчиков, выложив селфи с серьезным лицом. Артистка лежит в постели и смотрит в камеру. Многим показалось, что на снимке артистка грустна и задумчива, и они принялись гадать, в чем же причина необычного поведения их кумира. «Никто не знает», — подписала фото Брежнева, чем еще больше усилила интригу. Поклонники решили, что никто не знает про беременность и принялись спрашивать Веру Брежневу, не ожидает ли она ребенка. Певица пока никак не отреагировала на подобные комментарии.
«Почему глаза грустные?» «Надеюсь, это вы про беременность» «Верочка, ты такая загадочная. Наверное, беременна» «…что я беременна» «От каждого мужа должно быть по ребенку» «Когда же у Веры родится ребенок от Меладзе?»
У 36-летней Веры Брежневой есть две дочки — 17-летняя Соня и 9-летняя Сара, которые рождены от разных мужей. Сейчас артистка находится в официальном браке с 54-летним продюсером Константином Меладзе и совместных детей у них нет. При этом у Константина есть две дочки и сын от первого брака с Яной Меладзе.
Кстати, многим артисткам удается длительное время скрывать свою беременность. Так, 35-летняя Светлана Лобода, которая тоже когда-то была солисткой «ВИА Гры», как и Вера Брежнева, до последнего не признавалась, что ждет ребенка. Только на последних месяцах, когда скрывать внушительный живот уже стало невозможно, Светлана со сцены объявила, что в связи с беременностью уходит в непродолжительный отпуск. Ребенок Лободы должен появиться на свет в Лос-Анджелесе, куда она уже улетела вместе с дочкой Евангелиной.
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