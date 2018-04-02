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Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерове
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Росгвардия усмотрела преступление в действиях своих сотрудников в Кемерове 

Авторадио 43 минуты назад
Фото: Reuters
Служебная проверка центрального аппарата Росгвардии выявила еще одно нарушение в функционировании ТРЦ «Зимняя вишня». Выяснилось, что неквалифицированные охранники здания, которые не смогли помочь людям эвакуироваться во время пожара, являются сотрудниками ЧОП «Центр защиты», который не имел лицензии на охранную деятельность. По данным газеты «Коммерсант», владельцами Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля оказались дети бывшего начальника областного управления вневедомственной охраны. Директор Росгвардии Виктор Золотов распорядился направить в Следственный комитет ходатайство о привлечении кемеровских коллег к уголовной ответственности. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. Огонь начал распространяться с верхнего этажа, где находились кинозалы, детские игровые зоны и аттракционы. Жертвами трагедии стали 64 человека. В департаменте надзорной и профилактической деятельности МЧС ранее заявили, что сигнализацию в торговом центре перевели на режим ручного управления. Сигнал о пожаре поступил охраннику на пульт на первом этаже.
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