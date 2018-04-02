Ляйсан Утяшева: «С нэнэй ощущение, что тебе опять 12 лет» 

Российская спортсменка, чемпионка мира, телеведущая и спортивный комментатор Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками самым сокровенным. Девушка выложила на своей страничке в instagram трогательное фото со своей бабушкой. В подписи к снимку одна из самых красивых женщин России отметила, что очень хотела бы увидеть у себя в гостях и «нэнэйку» и «кортотая». «С нэнэй (бабушкой) ощущение, что тебе опять 12 лет и можно секретничать и быть очень маленькой. Это забытое ощущение и такое непередаваемое… пушистое ощущение детства и спишь, как ребенок. 3 месяца Нэнэй гостила у нас, поправляла здоровье, улыбалась правнукам. И наконец так трогательно сказала мне: «Я хочу к кортотаю (деду), сильно скучаю по нему…». Хотя я всегда жду обоих, но дед не может оставить Раевку и всех соседей без себя надолго. Это особенное поколение» (орфография сохранена).
Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) 1 Апр 2018 в 1:24 PDT Ляйсан очень любит своих родственников и часто приглашает в Москву — понянчиться с правнуками. Родственники спортсменки проживают в башкирской Раевке, куда она с супругом Павлом Волей, детьми Робертом и Софией приезжают регулярно. В глубинке звёздные гости ведут себя совсем не по-звёздному: с удовольствием общаются с местными жителями и фотографируются с детворой.