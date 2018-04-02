Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с бабушкой

32-летняя гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками редкой фотографией с бабушкой и с любовью рассказала о ней подписчикам.

С нэнэй (бабушкой) ощущение, что тебе опять 12 лет и можно секретничать и быть очень маленькой. Это забытое ощущение и такое непередаваемое… Пушистое ощущение детства и спишь, как ребенок.

«3 месяца Нэнэй гостила у нас, поправляла здоровье, улыбалась правнукам. И наконец так трогательно сказала мне: «Я хочу к кортотаю (деду), сильно скучаю по нему…» Хотя я всегда жду обоих, но дед не может оставить Раевку и всех соседей без себя надолго. Это особенное поколение, самые-самые».

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) 1 Апр 2018 в 1:24 PDT Напомним, Ляйсан Утяшева — уже дважды мама. Спортсменка замужем за шоуменом Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015 на свет появилась дочь София.

К слову, недавно Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с днем рождения (артисту исполнилось 39 лет). А чуть ранее спортсменка показала архивный фотоснимок с мамой.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) 14 Фев 2018 в 1:54 PST Фото: Instagam @liasanutiasheva

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