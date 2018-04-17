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В FIFA ожидают аншлаги на всех матчах ЧМ-2018
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В FIFA ожидают аншлаги на всех матчах ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава билетного департамента международной федерации футбола полагает, что всего будет реализовано 2,7 миллиона билетов.
В международной федерации футбола FIFA ожидают аншлага на всех матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом во вторник заявил журналистам глава билетного департамента FIFА Фальк Эллер.
«Ожидаем аншлаги. У нас нет каких-то причин думать, что их не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Мы ожидаем, что все билеты будут проданы», — сказал Эллер.
Финальный этап продаж билетов на мундиаль стартует 18 апреля. По словам Эллера, с момента старта первого этапа продаж в сентябре 2017 года будет продано 2,7 миллиона билетов.
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