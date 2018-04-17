Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: учимся вести себя на стадионе 

Чтобы попасть на чемпионат мира по футболу, нужно по-настоящему заморочиться. Дождаться начала продаж, выложить за билет немалую сумму, добыть паспорт болельщика… Тем более обидно будет нечаянно нарушить правила FIFA и удалиться с матча, не дождавшись финала. Организаторы не поленились и составили длинный список запретов. Читателям E1.RU не придётся изучать документы, достаточно посмотреть наши картинки.
Как попасть на стадион?
Главное, что нужно взять с собой на матч, — это билет и паспорт болельщика (FAN ID). Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы не завязнуть в очереди. Предусмотрительным фанатам футбола заскучать не дадут: перед игрой развлекать публику будут спонсоры.
На входе каждого ждёт личный досмотр и осмотр вещей. Пройти на стадион можно не раньше, чем за три часа до начала обычного матча, и за четыре часа до матча-открытия и финала. Чтобы проехать к стоянке, обзаведитесь пропуском на свою машину.
Как не нарваться на неприятности?
Не занимайте чужие места, не шумите и не кричите, не возражайте против осмотра машины. Сдайте большие и запрещённые предметы в камеру хранения. Ведите себя вежливо и уважительно, и тогда охрана не выведет вас под белы ручки.
Коротко расскажем о правилах поведения на мундиале.
Зрителям запрещено:
— проходить в зоны, не указанные в билетах
— приносить оскорбительные баннеры и плакаты
— стоять на сиденьях
— курить вне специальных зон — забираться на ограждения, мачты, или деревья
— рекламировать что-то или продавать
— прикреплять куда-либо флаги и баннеры
— неприлично обнажаться
— надевать маски или ещё как-то скрывать лица
— слишком сильно шуметь*
— вести видеотрансляцию с целью заработка (для себя можно)
— использовать смартфоны в качестве точки доступа wi-fi и 3G/4G роутеры
— просить милостыню, собирать пожертвования
— напившись, вести себя непристойно
* Какой шум считается слишком сильным? Это определят организаторы матча: каждую дудку отдельно рассмотрят и пропустят на стадион или же завернут обратно.
Естественно, нельзя портить строения, имущество, деревья и кусты, разводить костры, принимать наркотики, мусорить и драться, то есть на ЧМ-2018 запрещено то же, что и в других публичных местах.
FIFA составили длинный список предметов, которые нельзя проносить с собой на стадион.
Запрещённые предметы:
— оружие
— больше 1 упаковки лекарства, больше 7 видов лекарств
— реклама и предметы с товарными знаками, экстремистские материалы
— сумки и предметы, сумма длины, ширины и высоты которых больше 75 см — флаги и баннеры большие, чем 2 на 1,5 метра
— скутеры, скейты, самокаты, велосипеды
— еда и напитки
— жидкости в емкостях более 100 мл — аэрозольные баллончики, рабочие инструменты
— стеклянные емкости и термосы
— радио— и телеоборудование
— музыкальные инструменты, вувузелы
— планеры, дроны, воздушные змеи
— маски, шлемы
— бумажные рулоны, бумага в пачках
— зонтики длиннее 25 см — животные (кроме собак-проводников)
— копии любых запрещенных предметов
— взрывчатые, огнеопасные, ядовитые, едко пахнущие, радиоактивные, красящие вещества
Некоторые ограничения есть и для инвалидов. Их коляски или электроскутеры должны быть не шире 700 мм и не длиннее 1300 мм, а скорость этих средств не должна превышать 6 км/ч. Если коляска шире, чем надо, или ездит с крейсерской скоростью, её обладателя на стадион не пустят.
Чем грозит нарушение правил?
Оскорбительный баннер, продажа пирожков и другие нарушения — штраф от 3000 до 10 000 рублей / обязательные работы до 160 часов / запрет на посещение матчей от полугода до 3 лет Дерзкое поведение в пьяном виде — штраф от 500 до 1500 рублей / арест до 15 суток
Курение на трибуне — штраф от 500 до 1500 рублей
Ругань, порча чужого имущества — штраф от 500 до 1000 рублей / арест до 15 суток
Уголовная ответственность
Грубое нарушение общественного порядка с применением оружия / по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти / на общественном транспорте — штраф от 300 000 до 500 000 рублей / зарплата за 2-3 года / обязательные работы до 480 часов / исправительные работы на 1-2 года / принудительные работы до 5 лет / лишение свободы до 5 лет.