Шпаргалка для гостя ЧМ-2018: учимся вести себя на стадионе

Чтобы попасть на чемпионат мира по футболу, нужно по-настоящему заморочиться. Дождаться начала продаж, выложить за билет немалую сумму, добыть паспорт болельщика… Тем более обидно будет нечаянно нарушить правила FIFA и удалиться с матча, не дождавшись финала. Организаторы не поленились и составили длинный список запретов. Читателям E1.RU не придётся изучать документы, достаточно посмотреть наши картинки.

Как попасть на стадион?

Главное, что нужно взять с собой на матч, — это билет и паспорт болельщика (FAN ID). Организаторы рекомендуют приходить заранее, чтобы не завязнуть в очереди. Предусмотрительным фанатам футбола заскучать не дадут: перед игрой развлекать публику будут спонсоры.

На входе каждого ждёт личный досмотр и осмотр вещей. Пройти на стадион можно не раньше, чем за три часа до начала обычного матча, и за четыре часа до матча-открытия и финала. Чтобы проехать к стоянке, обзаведитесь пропуском на свою машину.

Как не нарваться на неприятности?

Не занимайте чужие места, не шумите и не кричите, не возражайте против осмотра машины. Сдайте большие и запрещённые предметы в камеру хранения. Ведите себя вежливо и уважительно, и тогда охрана не выведет вас под белы ручки.

Коротко расскажем о правилах поведения на мундиале.

Зрителям запрещено:

— проходить в зоны, не указанные в билетах

— приносить оскорбительные баннеры и плакаты

— стоять на сиденьях

— курить вне специальных зон — забираться на ограждения, мачты, или деревья

— рекламировать что-то или продавать

— прикреплять куда-либо флаги и баннеры

— неприлично обнажаться

— надевать маски или ещё как-то скрывать лица

— слишком сильно шуметь*

— вести видеотрансляцию с целью заработка (для себя можно)

— использовать смартфоны в качестве точки доступа wi-fi и 3G/4G роутеры

— просить милостыню, собирать пожертвования

— напившись, вести себя непристойно

* Какой шум считается слишком сильным? Это определят организаторы матча: каждую дудку отдельно рассмотрят и пропустят на стадион или же завернут обратно.

Естественно, нельзя портить строения, имущество, деревья и кусты, разводить костры, принимать наркотики, мусорить и драться, то есть на ЧМ-2018 запрещено то же, что и в других публичных местах.

FIFA составили длинный список предметов, которые нельзя проносить с собой на стадион.

Запрещённые предметы:

— оружие

— больше 1 упаковки лекарства, больше 7 видов лекарств

— реклама и предметы с товарными знаками, экстремистские материалы

— сумки и предметы, сумма длины, ширины и высоты которых больше 75 см — флаги и баннеры большие, чем 2 на 1,5 метра

— скутеры, скейты, самокаты, велосипеды

— еда и напитки

— жидкости в емкостях более 100 мл — аэрозольные баллончики, рабочие инструменты

— стеклянные емкости и термосы

— радио— и телеоборудование

— музыкальные инструменты, вувузелы

— планеры, дроны, воздушные змеи

— маски, шлемы

— бумажные рулоны, бумага в пачках

— зонтики длиннее 25 см — животные (кроме собак-проводников)

— копии любых запрещенных предметов

— взрывчатые, огнеопасные, ядовитые, едко пахнущие, радиоактивные, красящие вещества

Некоторые ограничения есть и для инвалидов. Их коляски или электроскутеры должны быть не шире 700 мм и не длиннее 1300 мм, а скорость этих средств не должна превышать 6 км/ч. Если коляска шире, чем надо, или ездит с крейсерской скоростью, её обладателя на стадион не пустят.

Чем грозит нарушение правил?

Оскорбительный баннер, продажа пирожков и другие нарушения — штраф от 3000 до 10 000 рублей / обязательные работы до 160 часов / запрет на посещение матчей от полугода до 3 лет Дерзкое поведение в пьяном виде — штраф от 500 до 1500 рублей / арест до 15 суток

Курение на трибуне — штраф от 500 до 1500 рублей

Ругань, порча чужого имущества — штраф от 500 до 1000 рублей / арест до 15 суток

Уголовная ответственность

Грубое нарушение общественного порядка с применением оружия / по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти / на общественном транспорте — штраф от 300 000 до 500 000 рублей / зарплата за 2-3 года / обязательные работы до 480 часов / исправительные работы на 1-2 года / принудительные работы до 5 лет / лишение свободы до 5 лет.