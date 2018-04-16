Представлена эмблема бесплатного транспорта ЧМ-2018

«Транспортная дирекция-2018» представила эмблему, которой будет обозначаться бесплатный транспорт для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и представителей аккредитованных FIFA СМИ. Как рассказал генеральный директор «Транспортной дирекции-2018» Кирилл Поляков , эмблемой будут отмечаться как поезда дальнего следования, которые будут курсировать между городами организаторами, так и общественный городской транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы, а также «Аэрокспрессы».

Эмблема выполнены в фирменном стиле ЧМ-2018 и содержит две надписи на русском и английском языках: «Бесплатный проезд» и «Free ride».

Подробнее о транспортной программе ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.