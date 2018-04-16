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Представлена эмблема бесплатного транспорта ЧМ-2018
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Представлена эмблема бесплатного транспорта ЧМ-2018 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Самарская газета
«Транспортная дирекция-2018» представила эмблему, которой будет обозначаться бесплатный транспорт для болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и представителей аккредитованных FIFA СМИ. Как рассказал генеральный директор «Транспортной дирекции-2018» Кирилл Поляков, эмблемой будут отмечаться как поезда дальнего следования, которые будут курсировать между городами организаторами, так и общественный городской транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы, а также «Аэрокспрессы».
Эмблема выполнены в фирменном стиле ЧМ-2018 и содержит две надписи на русском и английском языках: «Бесплатный проезд» и «Free ride».
Подробнее о транспортной программе ЧМ-2018 читайте в специальном материале welcome2018.com.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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