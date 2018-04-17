Последний шанс. Где купить билеты на матчи ЧМ по футболу в Ростове

Главные футбольные игры не за горами, но донские болельщики жалуются, что купить заветные билеты на матчи невозможно.

Как достать путёвки на ЧМ-2018, узнавала корреспондент.

Бьёт по кошельку

В редакцию поступают звонки: «Где купить билеты?» — вопрошают ростовские болельщики. А между тем, пять игр состоятся в южной столице на стадионе «Ростов-Арена».

Официально известно, что билеты разделены на четыре ценовые категории, в зависимости от расположения зритель­ского места и статуса игры. Чем ближе к финалу, тем дороже. Так, самый дорогой билет обойдётся в 66 тысяч рублей на финальный матч ЧМ-2018, и обзор будет самым лучшим — из центра трибун.

Для того, чтобы российские любители футбола посетили матчи домашнего турнира, им доступна самая дешёвая категория.

Наши фанаты могут приобрести путёвку на игру группового этапа всего за 1280 рублей, а на матч открытия — за 3200 рублей. Чтобы попасть на финал, придётся выложить 7000 рублей.

Но всё это в теории. На деле билеты самой дешёвой категории многим не достанутся. Только на один лакомый билет претендуют сотни человек, а выделено всего 350 тысяч штук.

«Когда началась жеребьёвка билетов на первом этапе, я отправил заявку на сайт FIFA. Планировал купить билет за 1280 рублей. Однако мне не повезло, мне предложили повторить попытку 13 марта», — рассказывает ростовчанин Артём Боголюбов.

Чтобы купить билет именно в этот день, в ожидании своей очереди болельщику пришлось просидеть перед компьютером четыре часа. Отойти от монитора нельзя — программа даёт всего 10 минут на оформление покупки. А если вышел со странички сайта, то место в электронной очереди потеряно.

Но когда долгожданный миг покупки всё же настал, парню предложили только место первой категории за 12600 рублей. В итоге Артём был вынужден отказаться. Уж слишком бьют по кошельку такие цены…

Последняя попытка

С 18 апреля по 15 июля 2018 года у футбольных фанатов появится последний шанс попасть на стадион. Стартует третий этап продажи билетов. Пока они будут в наличии, их можно приобрести в кассах главного билетного центра на улице Пойменной, 1. Либо в порядке электронной очереди на интернет-портале FIFA. Покупка на остальных сайтах может сделать вас жертвой мошенников.

Кстати, спекулянтам, дежурящим у входа на стадион, в этот раз не получится нажиться на билетах, они все будут с персональными данными болельщиков.

В одни руки продают не больше четырёх билетов на один матч. Максимально фанат сможет посетить семь игр. Ограничения по возрасту не предусмотрены. А это значит, что за детей придётся заплатить в полном объёме.

После покупки билетов, необходимо оформить паспорт болельщика, это бесплатно. Без него на стадион не пропустят. Заявку можно подать на сайте FIFA, а получить в центре выдачи, в Ростове-на-Дону он находится на Нижнебульварной, 6 (бизнес-центр «Порт пяти морей»).

Надеемся, что ростовчанам удастся насладиться матчами на трибунах стадионов, а не наблюдать за играми у экранов телевизоров.

Все флаги — в гости

Интерес к Ростову на период проведения мундиаля у интуристов возрос в 24 раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные получены по результатам запросов на авиабилеты.

Больше всего зарубежных гостей прибудет из Швейцарии . Их национальная сборная сыграет на стадионе «Ростов-Арена» 17 июня против Бразилии . На втором месте оказались болельщики из Германии , замыкают топ-5 американцы, испанцы и датчане.