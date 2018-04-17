FIFA ожидает аншлаги на всех матчах ЧМ-2018 в России 

Международная федерация футбола (FIFA) ожидает аншлаги на всех матчах предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу билетного департамента организации Фалька Эллера.
"Конечно, ожидаем аншлаги. У нас нет каких-то причин думать, что их не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Мы ожидаем, что все билеты будут проданы", — сказал Эллер.
При этом он подчеркнул, что сложно сравнивать уровень продаж билетов на мундиаль в России с чемпионатом мира 2014 года в Бразилии. По словам Эллера, ситуация находится «на похожем уровне» и всего будет реализовано около 2,7 миллиона билетов.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.