FIFA ожидает аншлаги на всех матчах ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола (FIFA) ожидает аншлаги на всех матчах предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года в России . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу билетного департамента организации Фалька Эллера.

"Конечно, ожидаем аншлаги. У нас нет каких-то причин думать, что их не будет. Это очень приятный и позитивный момент. Мы ожидаем, что все билеты будут проданы", — сказал Эллер.

При этом он подчеркнул, что сложно сравнивать уровень продаж билетов на мундиаль в России с чемпионатом мира 2014 года в Бразилии . По словам Эллера, ситуация находится «на похожем уровне» и всего будет реализовано около 2,7 миллиона билетов.