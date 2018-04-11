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FIFA и торговые сети будут совместно выявлять поддельную продукцию с символикой ЧМ-2018
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FIFA и торговые сети будут совместно выявлять поддельную продукцию с символикой ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
FIFA и торговые сети подписали декларацию о совместной работе по выявлению контрафактной продукции с символикой чемпионата мира по футбола-2018. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (FIFA).
«Подписание федеральными и региональными торговыми сетями деклараций о защите прав FIFA создаст мощный барьер на пути контрафактной продукции и предотвратит попадание таких товаров на прилавки российских магазинов. Обмен информацией поможет не только предупредить нарушения со стороны бизнеса и сохранить исключительные права организаторов ЧМ-2018, но и послужит защитой всех болельщиков от покупки сомнительных, низкокачественных товаров неизвестного происхождения», — приводит пресс-служба слова советника FIFA по защите бренда Алексея Швецова.
В пресс-службе отметили, что к подписанию декларации присоединились такие крупные федеральные сети, как «Ашан», «Азбука вкуса», «Билла», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Метро» и другие компании, входящие в АКОРТ, а также региональные торговые сети, объединяемые Союзом независимых сетей России (СНСР).
По информации пресс-службы, с 2016 г. на внутреннем рынке России было зафиксировано более 900 случаев выявления контрафактной продукции с символикой FIFA и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, что составляет более 124 тыс. единиц контрафактной продукции, идентифицированной FIFA в рамках реализации программы по защите бренда. При этом имели место задержания как крупных партий продукции, хранившейся или предлагавшейся к продаже на оптовых рынках, так и случаи выявления подделок с символикой ЧМ-2018 в розничных магазинах федерального и регионального уровня.
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