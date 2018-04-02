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Анастасия Квитко показала странные пятна на огромной груди
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Анастасия Квитко показала странные пятна на огромной груди 

WDay.ru 51 минуту назад
Фото: WDay.ru
Когда уже она научится пользоваться фоторедакторами?
Желая приукрасить свою внешность, модель с пышными формами прибегает ко всевозможным ухищрениям. И в последнее время ей кажется мало даже косметологических процедур. Напомним, сама Настя отрицает, что ее фигура — результат работы хирургов и косметологов, хотя в это не верят ни профессионалы, ни ее поклонники — подробнее об этом читайте здесь.
Модель поделилась с фолловерам фотографией в сексапильном шелковом халатике. В его вырезе видно, что одно из соблазнительных «полушарий» Насти намного светлее другого. Да и на бедрах заметны странные полосы.
Публикация от AK (@anastasiya_kvitko)
1 Апр 2018 в 9:46 PDT  Скорее всего, Квитко в очередной раз перестаралась с фильтрами и ретушью, желая сделать снимок контрастнее и скрыть несовершенства. А при такой фигуре они неизбежны: девушке с подобными формами почти невозможно добиться идеально гладкой кожи. Тем более, Квитко иногда делится с фанатами не только фото, но и видео с различных модных съемок. А там уже сложнее скрыть истинное положение дел.
Недавно, например, Анастасия выложила в микроблог видео с пляжных съемок в Майами. Как говорится, без прикрас и без фильтров. И миллионы пописчиков обнаружили целлюлит и на пышных бедрах Квитко, и даже на ее животе. Правда, модель не растерялась, и быстро удалила этот пост. Но ролик уже разошелся по сети.
А на прошлой неделе русская Кардашьян показала фото, на котором ее весьма внушительные ягодицы, в отличие от остальных частей тела, кажутся совсем незагорелыми. Кто любит принимать солнечные ванны, тот знает, что выпуклые части тела загорают намного лучше и быстрее, поэтому цвет самой выдающейся части тела Квитко выглядит очень странно. Или же модель решила беречь попу от солнечных ожогов и тщательно наносит на ягодицы средства с SPF. По всей видимости, саму Анастасию не смущает неравномерный загар.
Больше фото — по стрелке
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